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Зеленський знову потрапив на обкладинку Time: "Ніхто не вірить у перемогу, як я. Ніхто!"

Президент наголосив, що якщо росіян не зупинити в Україні, бойові дії поширяться за її межі.

Американський журнал Time присвятив обкладинку нового номера і статтю президенту України Володимиру Зеленському.

Про це повідомляється на сайті видання.

"Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Ніхто", – сказав Зеленський в інтерв'ю після поїздки до США у вересні. Ця цитата потрапила на обкладинку номера за листопад.

Фото: time.com

Оглядач Time Саймон Шустер пише з посиланням на анонімних співрозмовників в оточенні президента України, що той начебто "почувається зрадженим західними союзниками", які "залишили його без засобів для перемоги у війні, а тільки для того, щоб вижити в ній". Попри це, він не збирається відмовлятися від бойових дій і йти на перемир'я з окупантами, а його віра у перемогу України "турбує деяких його радників".

"Для нас це означало б залишити цю рану відкритою для майбутніх поколінь. Можливо, це заспокоїть деяких людей усередині нашої країни та за її межами, принаймні тих, хто хоче за будь-яку ціну довести справу до кінця. Але для мене це проблема, бо в нас залишилася вибухова сила. Ми лише відстрочимо її детонацію… Для мене заморожування війни означає її програш", – пояснив Зеленський.

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За його словами, якщо росіян не зупинити в Україні, бойові дії поширяться за її межі.

"Третя світова війна може розпочатися в Україні, продовжитися в Ізраїлі, а звідти переміститися до Азії, а потім вибухнути ще десь", – сказав він.

Видання зазначає, що останній візит Зеленського до Вашингтона, де він виступав перед Конгресом і спілкувався з керівництвом країни, не дав результатів, на які він сподівався. Проте зараз президент України "має намір виграти війну на українських умовах і змінює тактику, щоб досягти цього".

"Розуміючи, що потік західної зброї з часом може вичерпатися, українці збільшили виробництво дронів і ракет, які вони використовують для атак на російські маршрути постачання, командні центри та склади боєприпасів далеко в тилу ворога", - пояснили у Time.

Нагадаємо, в 2019 році Зеленський став першим президентом України на обкладинці Time.

А минулого року президент України очолив рейтинг найвпливовіших людей року згідно з опитуванням читачів журналу Time. Друге місце зайняв гендиректор Tesla та SpaceX Ілон Маск із 3,5% голосів. 

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