G7 оприлюднить сьогодні “кодекс поведінки” для розробників штучного інтелекту

Кодекс буде добровільним, однак блок працює над обов'язковими правилами.

“Група семи” (Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія та США) сьогодні опублікує кодекс поведінки для розробників генеративного штучного інтелекту (ШІ).

Про це пише Politico з посиланням на проєкту документа.

Кодекс є добровільним, але міністри з питань цифрових технологій і лідери країн G7 підтримають його, намагаючись отримати згоду компаній.

Ідея коду належить заступнику голови Європейської комісії з питань цифрових технологій Маргрете Вестагер. Вона ще навесні запропонувала лідерам групи спільно працювати над документом, не перешкоджаючи розвитку технології. Вестагер віддала перевагу добровільному кодексу над законодавством, стверджуючи, що ефективніше мати широку міжнародну угоду щодо основних норм ШІ.

Водночас віцепрезидентка Єврокомісії Вера Йоурова на початку жовтня заявила, що ЄС також працює над обов’язковими правилами й розглядає кодекс як перехідний етап до введення регулювання.

Компанії, які підпишуть кодекс, обіцяють зменшити ризики, пов’язані з ШІ, зокрема шукаючи потенційні вразливості. Вони мають також запровадити структури управління штучним інтелектом, зокрема щодо конфіденційності, та інвестувати у засоби для контролю безпеки.

Положення США щодо штучного інтелекту, викладене у 110-сторінковому розпорядженні адміністрації президента Джо Байдена, також має бути оприлюднено сьогодні. Заходи, зокрема, включають заклик до федеральних відомств США використовувати наявні повноваження для нагляду за ШІ і звернення до Федеральної торгової комісії з проханням розглянути потенційні проблеми щодо конкуренції.

Нагадаємо, у середу, 1 липня у Великій Британії стартує Перший глобальний саміт із безпеки штучного інтелекту. Лондон хоче закріпити себе як арбітра між Сполученими Штатами, Китаєм і Європейським Союзом у цій сфері.

Минулого тижня стало відомо, що європейські законодавці ще не дійшли згоди з декількох питань, пов'язаних із новим законодавством у галузі ШІ. Проєкт із правилами для ШI має бути узгоджений Європейським парламентом та державами-членами Європейського Союзу.