Авдіївка. Хто кого?
Авдіївка. Хто кого?
Росія атакувала завод в Одеській області, є поранені (оновлено)
Росія атакувала завод в Одеській області, є поранені (оновлено)
Зеленський знову потрапив на обкладинку Time: "Ніхто не вірить у перемогу, як я. Ніхто!"
Зеленський знову потрапив на обкладинку Time: "Ніхто не вірить у перемогу, як я. Ніхто!"
Ігор Ліскі: «Ми мали б значно більше зброї та можливостей, якби запропонували світу зрозумілий план перемоги над Росією»
Ігор Ліскі: «Ми мали б значно більше зброї та можливостей, якби запропонували світу зрозумілий план перемоги над Росією»
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
СтратКом ЗСУ підтвердив удар по об'єкту ППО в Криму (оновлено)
СтратКом ЗСУ підтвердив удар по об'єкту ППО в Криму (оновлено)
Віталій Гайдук: Росія з 1812 року вважає себе нацією “освободітєлєй”. З ким там розмовляти?
Віталій Гайдук: Росія з 1812 року вважає себе нацією “освободітєлєй”. З ким там розмовляти?
У столиці Дагестану натовп намагається не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва, протестувальники перевіряють автомобілі
У столиці Дагестану натовп намагається не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва, протестувальники перевіряють автомобілі
Спецоперація «Махачкала». Навіщо антисеміту Путіну єврейські погроми на Кавказі
Спецоперація «Махачкала». Навіщо антисеміту Путіну єврейські погроми на Кавказі
ГоловнаСвіт

На Радбезі ООН делегація Ізраїлю надягла жовті зірки, які нацисти змушували євреїв носити у часи Голокосту

Таким чином делегація Ізраїлю висловила протест через те, що ООН у останній резолюції щодо Гази не засудила звірства ХАМАС. 

На Радбезі ООН делегація Ізраїлю надягла жовті зірки, які нацисти змушували євреїв носити у часи Голокосту
Ґілад Ердан
Фото: Twitter/Amichai Stein

Під час нещодавнього засідання Ради безпеки ООН делегація Ізраїлю надягла жовті зірки Давида, які нацисти змушували євреїв носити у часи Голокосту, пише DW. 

Із зіркою, яка мала напис "Ніколи знову", постійний представник Ізраїлю при ООН Ґілад Ердан заявив, що "деякі країни-члени нічого не засвоїли за минулі 80 років". 

"Ми будемо носити зірку доти, доки ви не засудите звірства ХАМАС і не будете вимагати негайного звільнення наших заручників", – сказав Ґілад. 

Постпред заявив, що порівняння втрат з обох боків після атаки ХАМАС також неприпустимо, як порівняння втрат нацистської Німеччини та Великої Британії у Другій світовій війні.

Також Ґілад Ердан у соцмережі Х заявив, що припинення вогню проти ХАМАС не буде. 

“Сьогодні я оголосив у Раді Безпеки, що ношу жовту нашивку, щоб нагадати про ганьбу її мовчання перед обличчям звірств, скоєних нацистами ХАМАС. Я чітко дав зрозуміти членам ради, що після Голокосту ми поклялися «Ніколи знов», тому припинення вогню не буде, і ми продовжуватимемо до знищення ХАМАС, щоб такі звірства ніколи більше не повторилися”, – сказав Ґілад. 

Нагадаємо, нещодавно чеська міністерка оборони Яна Чернохова заявила, що країна повинна вийти з ООН через резолюцію Генасамблеї, яка закликає до "перемир’я" між Ізраїлем і ХАМАС, але не засуджує напад угруповання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies