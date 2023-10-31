Таким чином делегація Ізраїлю висловила протест через те, що ООН у останній резолюції щодо Гази не засудила звірства ХАМАС.

Під час нещодавнього засідання Ради безпеки ООН делегація Ізраїлю надягла жовті зірки Давида, які нацисти змушували євреїв носити у часи Голокосту, пише DW.

Із зіркою, яка мала напис "Ніколи знову", постійний представник Ізраїлю при ООН Ґілад Ердан заявив, що "деякі країни-члени нічого не засвоїли за минулі 80 років".

"Ми будемо носити зірку доти, доки ви не засудите звірства ХАМАС і не будете вимагати негайного звільнення наших заручників", – сказав Ґілад.

Постпред заявив, що порівняння втрат з обох боків після атаки ХАМАС також неприпустимо, як порівняння втрат нацистської Німеччини та Великої Британії у Другій світовій війні.

Також Ґілад Ердан у соцмережі Х заявив, що припинення вогню проти ХАМАС не буде.

“Сьогодні я оголосив у Раді Безпеки, що ношу жовту нашивку, щоб нагадати про ганьбу її мовчання перед обличчям звірств, скоєних нацистами ХАМАС. Я чітко дав зрозуміти членам ради, що після Голокосту ми поклялися «Ніколи знов», тому припинення вогню не буде, і ми продовжуватимемо до знищення ХАМАС, щоб такі звірства ніколи більше не повторилися”, – сказав Ґілад.

היום הודעתי במועצת הבטחון שאענוד טלאי צהוב כדי להזכיר את החרפה של שתיקתה אל מול מעשי הזוועות שהנאצים של חמאס עוללו. הבהרתי לחברות המועצה, שאנחנו נשבענו לאחר השואה, NEVER AGAIN ולכן לא תהיה הפסקת אש ונמשיך עד להשמדת חמאס, כדי שזוועות כאלו לא יקרו שוב לעולם. צפו ושתפו >> pic.twitter.com/2DWErUrwyM — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) October 30, 2023

Нагадаємо, нещодавно чеська міністерка оборони Яна Чернохова заявила, що країна повинна вийти з ООН через резолюцію Генасамблеї, яка закликає до "перемир’я" між Ізраїлем і ХАМАС, але не засуджує напад угруповання.