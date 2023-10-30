"Це час для війни": Нетаньяху заявив, що Ізраїль не погоджується на припинення бойових дій

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль не припинить бойові дії та атаки у Секторі Гази, бо "настав час для війни", – пише Sky News.

"Це поворотний момент для лідерів і націй. Настав час для всіх нас вирішити, чи готові ми боротися за майбутнє надії та обіцянок, чи піддатися тиранії та терору", – заявляє Нетаньяху, .

Міністр Ізраїлю запевнив, що країна продовжить воювати. Він каже, що необхідно розрізняти вбивство невинних і ненавмисні жертви, які існують під час кожної війни.

"ХАМАС використовуватиме живий щит і ховатиметься в підвалах лікарень і досі не дає цивільним залишити райони, які Ізраїль доручив евакуювати", – додає Нетаньяху.

Щодо пропозиції припинення вогню, він зазначив, що Ізраїль не погодиться на нього, як і США після Перл-Харбора чи 11 вересня.

"Ізраїль не погодиться на припинення бойових дій. Заклики до припинення вогню – це заклики до Ізраїлю здатися ХАМАСу, здатися тероризму, здатися варварству. Цього не станеться", – каже він.

"У Біблії сказано, що є час для миру і час для війни", – сказав він, завершуючи свою промову.

Раніше повідомлялося, що влада Ізраїлю, ймовірно, змінила плани щодо повномасштабного наступу на сектор Гази, однак ЦАХАЛ продовжує вибіркові удари по ХАМАС.