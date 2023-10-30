Сполучені Штати почали масово закуповувати японські морепродукти для своїх військових у відповідь на заборону Китаю на ці продукти.

Про це пише Reuters.

Пекін ввів таке обмеження після того, як Токіо випустило у море очищену воду з пошкодженої АЕС у Фукусімі.

Посол США в Японії Рам Емануель сказав, що Вашингтон також повинен ширше розглянути, як можна компенсувати заборону Китаю, яка, за його словами, є частиною його “економічних воєн”.

Китай, який був найбільшим покупцем японських морепродуктів, каже, що заборона пов'язана з побоюваннями щодо безпеки харчових продуктів.

Ядерний наглядовий орган ООН (МАГАТЕ) гарантує безпеку викиду води, який почався в серпні з заводу, зруйнованого цунамі 2011 року. Міністри торгівлі “Групи семи” у неділю закликали до негайного скасування заборони на японську їжу.

“Це буде довгостроковий контракт між збройними силами США та рибальством і кооперативами тут, у Японії”, − сказав Емануель.

Перша закупівля морепродуктів у США за цією схемою включає трохи більше тонни морських гребінців − крихітної частки понад 100 000 тонн продукту, які Японія експортувала до материкового Китаю минулого року. Емануель підкреслив, що продукцією годуватимуть солдатів у столових і на борту суден, а також її продаватимуть у магазинах і ресторанах на військових базах. З часом асортимент розширать до всіх видів морепродуктів. За його словами, американські військові раніше не купували місцеві морепродукти в Японії.

Фото: EPA/UPG

США також можуть переглянути загальний імпорт риби з Японії та Китаю. Вашингтон веде переговори з японською владою про те, щоб допомогти направити виловлені на місці морські гребінці переробникам, зареєстрованим у США.

Водночас, відповідаючи на запитання про коментарі Емануеля, речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив на пресконференції: “обов'язком дипломатів є сприяння дружбі між країнами, а не дискредитація інших країн і розпалювання проблем”.

24 серпня японська електроенергетична компанія TEPCO почала викачувати понад 1 мільйон тонн води з АЕС у море, викликавши критику з боку Китаю та місцевих рибальських спільнот, стурбованих тим, яку шкоду це може завдати улову. Вода обробляється для видалення більшості радіоактивних речовин, але містить тритій, ізотоп водню, який нелегко відокремити від води.