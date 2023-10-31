Financial Times: Росія примушує західні компанії, які виводять свої активи, продавати їх за рублі

Москва намагається підтримати рубль і вигадує для цього невигідні для бізнесу умови.

Росія заборонила західним компаніям, що продають їхні російські активи, виводити доходи в доларах та євро. Фактично вона запровадила додатковий валютний контроль, намагаючись підтримати ослаблений рубль, пише Financial Times із посиланням на поінформованих спіровозмовників.

За словами джерел газети, західні компанії, які виходять з Росії, повинні домовитися про ціну продажу в рублях. Якщо продавці наполягатимуть на отриманні іноземної валюти, вони зіткнуться із затримками та навіть втратами сум, які можна переказати за кордон.

Нові обмеження доводять занепокоєння РФ через продовження знецінення рубля на тлі антиросійських санкцій, впроваджених за повномасштабне вторгнення в Україну.

Цього року рубль знецінився на понад 20% відносно долара. У серпні, коли долар став коштувати понад 100 рублів, настав "писхологічний поріг" для президента РФ, і російська влада вирішила вжити "паліативних заходів", сказав один із банкірів, задіяних у нещодавньому виведенні західних компаній. Він порівняв це із накладанням "пластира на гангрену".

Один із інвестиційних банкірів розповів, що для його угоди РФ встановила семиденний термін для завершення продажу російських активів на $300 млн і переведення їх на іноземний рахунок, але при цьому на день було заборонено переказувати понад 20 млн доларів.

Нагадаємо, станом на серпень, західні компанії втратили близько 80 млрд доларів при виведенні своїх активів із Росії. Це пов'язано з тим, що Росія вигадує все більш вигідні для себе та невигідні для бізнесу умови продажу. Москва також поступово створювала додаткові перешкоди для виходу. Виникла загроза націоналізації активів − особливо після липневої конфіскації російських активів данської пивоварні Carlsberg та французького виробника йогуртів Danone.