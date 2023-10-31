Моніторингова місія ООН заявила, що має підтвердження причетності Росії до атаки на Грозу на Харківщині

Місія з'ясувала, що ракета "Іскандер", якою вдарили по Грозі, перебуває в арсеналі російської армії, оскільки українська не має такої зброї.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявила, що має підстави вважати, що це Росія атакувала село Гроза на Харківщині, передає Reuters.

Тоді загинули 59 цивільних.

Як ідеться у звіті місії, щоб встановити перебіг подій Управління Верховного комісара ООН з прав людини опитало 35 осіб, серед яких - місцеві, свідки, двоє людей, що вижили після ракетного удару, а також медперсонал і співробітники моргу.

Прес-секретар Верховного комісара ООН з прав людини Ліз Тросселл заявила, що є розумні підстави вважати, що ракету запустили російські збройні сили.

За її словами, під час нападу "було жодних ознак присутності військовослужбовців чи будь-яких інших законних військових цілей у кафе чи поруч із ним".

"Російські збройні сили або не зробили все можливе, щоб переконатися, що об'єкт нападу був військовим об'єктом, а не цивільними особами або цивільними об'єктами, або навмисно націлилися на цивільних осіб або цивільні об'єкти", - йдеться у звіті місії.

Місія з'ясувала, що ракета "Іскандер", якою вдарили по Грозі, перебуває в арсеналі російської армії, оскільки українська не має такої зброї.

"Ми закликаємо Російську Федерацію провести повне та прозоре розслідування, щоб притягнути винних до відповідальності та вжити заходів для запобігання подібним нападам у майбутньому", — сказала Тросселл.

Нагадаємо, росіяни вдарили по Грозі 5 жовтня. У момент обстрілу в кафе-магазині перебували на поминках майже 60 осіб.

Після атаки Верховний комісар ООН з прав людини направив польову групу для розслідування ракетного удару окупантів.