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Командувач південного угруповання військ ЦАХАЛу заявив про початок наступу на ХАМАС у секторі Гази

“Як би довго не тривали бої, якими б важкими вони не були, не буде іншого результату, крім перемоги”. 

Командувач південного угруповання військ ЦАХАЛу заявив про початок наступу на ХАМАС у секторі Гази
Начальник Південного командування ЦАХАЛ генерал-майор Ярон Фінкельман (у центрі) у секторі Гази, 30 жовтня 2023
Фото: Сили оборони Ізраїлю

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) опублікувала радіозапис голови Південного командування генерал-майора Ярона Фінкельмана, який говорить військам, які діють у секторі Гази про початок наступу на ХАМАС у секторі Гази, повідомляє The Times of Israel. 

“Південне командування, говорить командир. Ми починаємо атаку на ХАМАС і терористичні угруповання в секторі Гази. Наша мета одна — перемога. Якими б довгими не були бої, якими б важкими не були, іншого результату, окрім перемоги, немає”, — сказав Фінкельман.

“Ми будемо битися професійно та потужно у світлі цінностей ЦАХАЛу, на яких ми були виховані. Головне з них — дотримуватись місії та прагнути до перемоги. Ми будемо битися в провулках, ми будемо битися в тунелях, ми будемо битися, де потрібно. Ми вдаримо по страшному ворогу, який стоїть перед нами. Мої бойові брати, жителі Беері, Сдерот, Нір Оз, Кфар-Аза та громади західного Негеву, а разом з ними й увесь народ Ізраїлю, усі зараз дивляться на нас. Як і я, вони також довіряють вам і вірять у вас. Ви — покоління перемоги. Приступайте до своїх завдань, бийте по ворогу знову і знову”, — також сказав Фінкельман.

Пізніше армія Ізраїлю повідомила, що останніми годинами об'єднані сили ЦАХАЛу на чолі з наземними силами ведуть запеклі бої в глибині території Сектора Газа. Також Сили ЦАХАЛу атакували форпост терористів ХАМАС на півночі сектора Гази. Там зберігалось багато озброєння.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль не припинить бойові дії та атаки у cекторі Гази, бо "настав час для війни".

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