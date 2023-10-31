“Як би довго не тривали бої, якими б важкими вони не були, не буде іншого результату, крім перемоги”.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) опублікувала радіозапис голови Південного командування генерал-майора Ярона Фінкельмана, який говорить військам, які діють у секторі Гази про початок наступу на ХАМАС у секторі Гази, повідомляє The Times of Israel.

“Південне командування, говорить командир. Ми починаємо атаку на ХАМАС і терористичні угруповання в секторі Гази. Наша мета одна — перемога. Якими б довгими не були бої, якими б важкими не були, іншого результату, окрім перемоги, немає”, — сказав Фінкельман.

“Ми будемо битися професійно та потужно у світлі цінностей ЦАХАЛу, на яких ми були виховані. Головне з них — дотримуватись місії та прагнути до перемоги. Ми будемо битися в провулках, ми будемо битися в тунелях, ми будемо битися, де потрібно. Ми вдаримо по страшному ворогу, який стоїть перед нами. Мої бойові брати, жителі Беері, Сдерот, Нір Оз, Кфар-Аза та громади західного Негеву, а разом з ними й увесь народ Ізраїлю, усі зараз дивляться на нас. Як і я, вони також довіряють вам і вірять у вас. Ви — покоління перемоги. Приступайте до своїх завдань, бийте по ворогу знову і знову”, — також сказав Фінкельман.

"כולם מביטים בנו כעת. כמוני, הם סומכים עליכם ומאמינים בכם, אתם דור הניצחון":



פקודת ההתקפה של מפקד פיקוד הדרום, אלוף ירון פינקלמן לכוחות היבשה הפועלים ברצועת עזה. pic.twitter.com/w00j96RF92 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 31, 2023

Пізніше армія Ізраїлю повідомила, що останніми годинами об'єднані сили ЦАХАЛу на чолі з наземними силами ведуть запеклі бої в глибині території Сектора Газа. Також Сили ЦАХАЛу атакували форпост терористів ХАМАС на півночі сектора Гази. Там зберігалось багато озброєння.

בשעות האחרונות כוחות משולבים של צה"ל, בהובלת כוחות יבשתיים מנהלים קרבות עזים בעומק שטח הרצועה. כוחות צה״ל תקפו מוצב של מחבלי חמאס בצפון הרצועה. הכוחות חיסלו עשרות מחבלים, חוליות שיגור נ״ט ועמדות לשיגור נ"ט, עמדות תצפית ותפסו אמצעי לחימה רבים, בהם מטענים ונשקים pic.twitter.com/3lau5FN9nd — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 31, 2023

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль не припинить бойові дії та атаки у cекторі Гази, бо "настав час для війни".