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Внаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль загинуло 25 громадян України, – посол

Посол Ізраїлю в Україні зауважив, що більшість українців, які загинули в Ізраїлі, мали подвійне громадянство. При цьому минулого тижня українське МЗС повідомляло про 21 загиблого українця.

Внаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль загинуло 25 громадян України, – посол
Міхаель Бродський
Фото: Укрінформ

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що внаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль загинуло 25 громадян України, повідомляє Інтерфакс-Україна. 

"З числа загиблих нам відомо про 25 громадян України, які загинули внаслідок нападу терористів", - сказав посол на пресконференції в Києві у вівторок.

Загалом унаслідок атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль понад 1 400 ізраїльтян і громадян інших держав загинули, понад 5 000 були поранені.

За останніми даними, як повідомив Бродський, майже 250 заручників перебувають у руках терористів.

"Те, що сталося, можна порівняти з подіями 11 вересня. З багатьох причин. Насамперед тому що Ізраїль, на жаль, був не готовий до того, що сталося. Терористи змогли застати нас зненацька", - зазначив посол.

За словами Бродського, більшість українців, які загинули в Ізраїлі, мали подвійне громадянство.

"Вони мали і ізраїльське громадянство, і українське громадянство, і їхні сім'ї перебували в Ізраїлі. До нас були звернення, по-моєму, щодо двох українців, які загинули, чиї сім'ї перебувають в Україні. І були прохання про поховання тіла в Україні. Але більшість із тих, хто загинув, будуть поховані в Ізраїлі, оскільки їхні сім'ї також живуть в Ізраїлі", - сказав він.

Нагадаємо, минулого тижня українське МЗС повідомило про 21 загиблого українця

Раніше повідомлялося, що у секторі Гази перебувають близько 500 громадян України. Станом на 23 жовтня 337 з них були готові евакуюватися.

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