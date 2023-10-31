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Учора росіяни обстріляли 18 населених пунктів Донеччини, пошкоджені будинки та дошкільна установа

Минулося без жертв.

Учора росіяни обстріляли 18 населених пунктів Донеччини, пошкоджені будинки та дошкільна установа

Упродовж минулої доби, 30 жовтня, російські військові 20 разів обстріляли Донецьку область. Руйнувань зазнали 40 цивільних об’єктів.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донецької області.

Згідно з повідомленням, під вогнем окупантів опинилися 18 населених пунктів. Росіяни випустили снаряди по містах Авдіївка, Залізне, Курахове, Часів Яр, селищах Велика Новосілка, Гостре, Курдюмівка, Нью-Йорк, Північне, селах Бердичі, Восход, Карлівка, Комар, Максимівка, Маркове, Новоочеретувате, Новоселівка Перша, Скудне. 

Руйнувань зазнали 40 цивільних об’єктів: 19 житлових будинків, заклад дошкільної освіти, державна установа, господарська споруда, залізничні колії, ЛЕП.

Внаслідок артобстрілу в Залізному поранена людина, пошкоджена приватна оселя. У Північному пошкоджені три приватних і багатоквартирний будинки. Новоселівку Першу окупанти обстріляли з РСЗВ "Ураган". Зруйновано 2 оселі. Зі "Смерчів" ворог гатив по селу Комар. Снаряди влучили у 3 приватні будинки. У Торському внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено 5 приватних осель.

Крім того, сьогодні під ранок росіяни завдали три ракетних удари з ОТРК "Іскандер" по Селидовому. Пошкоджено щонайменше 17 приватних будинків, промислова база. Інформація щодо постраждалих не надходила.

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Нагадаємо, протягом доби 29 жовтня російські військові завдали вісім ударів по Донецькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів: міста Авдіївка, Торецьк, смт Курдюмівка, села Новоукраїнка, Острівське, Урожайне. Пошкоджені 3 цивільних об’єкти – магазин, автомобіль, гараж. Загинула людина.

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