Головне за ніч та ранок вівторка, 31 жовтня: удар по Полтавщині, обстріли Дніпропетровщини

Росіяни вночі вдарили ракетою по Полтавській області, впродовж доби 8 разів обстрілювали Чернігівську.

Також атак зазнали Сумська, Миколаївська, Луганська, Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Запорізька та Херсонська.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав сімох ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки, де наші захисники відбили три атаки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще одного – по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев'ять артилерійських засобів та ще шість інших важливих цілей противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 31 жовтня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 870 російських окупантів, 21 ворожий танк, 29 бойових броньованих машин, 25 артилерійських систем. Загалом втрати російських окупантів в Україні перевищили 300 тисяч військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Учора ввечері російські загарбники били по Марганецькій громаді, а вночі обстріляли Нікополь.

"Ввечері ворог цілив з важкої артилерії по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. І тричі вночі – по самому районному центру. Зайнялися літня кухня та господарська споруда. Вогонь рятувальники приборкали", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Пошкоджені вісім приватних будинків. Побиті чотири сонячні панелі та авто. Понівечені лінії електропередачі. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

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