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Росіяни обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду і тричі за ніч вдарили по Нікополю

Пошкоджені вісім приватних будинків. Побиті чотири сонячні панелі та авто. Понівечені лінії електропередачі.

Росіяни обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду і тричі за ніч вдарили по Нікополю
Фото: Дніпропетровська ОВА

Учора ввечері російські загарбники били по Марганецькій громаді, а вночі обстріляли Нікополь. 

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ввечері ворог цілив з важкої артилерії по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. І тричі вночі – по самому районному центру. Зайнялися літня кухня та господарська споруда. Вогонь рятувальники приборкали", - написав він.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Пошкоджені вісім приватних будинків. Побиті чотири сонячні панелі та авто. Понівечені лінії електропередачі.

Рятувальники продовжують обстежувати територію міста.

На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, вчора російська армія спрямувала на Нікопольський район сім дронів-камікадзе та артилерію. Внаслідок обстрілів руйнувань зазнали десятки житлових будинків та церква.

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