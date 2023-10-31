Росія знову атакувала Хмельниччину "шахедами", працювала ППО

Постраждалих та руйнувань немає.

Уночі 31 жовтня Росія знову атакувала Хмельницьку область безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін повідомив, що внаслідок атаки постраждалих та руйнувань немає.

"Хмельниччина вдячна нашим силам ППО за надійну оборону. Постраждалі та руйнування внаслідок атаки БпЛА відсутні", - написав він у фейсбуці.

Нагадаємо, 25 жовтня росіяни вчетверте поспіль атакували Хмельниччину безбілотниками. В результаті постраждали 16 людей. У Славуті на Нетішині внаслідок обстрілу пошкоджено пожежно-рятувальні частини. Крім того, пошкоджена будівля поліції, 11 багатоповерхових будинків та 9 приватних.