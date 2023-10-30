На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
У столиці Дагестану натовп намагається не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва, протестувальники перевіряють автомобілі
У столиці Дагестану натовп намагається не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва, протестувальники перевіряють автомобілі
У Вінниці зростає кількість хворих на гепатит А, – МОЗ
У Вінниці зростає кількість хворих на гепатит А, – МОЗ
Спецоперація «Махачкала». Навіщо антисеміту Путіну єврейські погроми на Кавказі
Спецоперація «Махачкала». Навіщо антисеміту Путіну єврейські погроми на Кавказі
Росія атакувала завод в Одеській області, є поранені (оновлено)
Росія атакувала завод в Одеській області, є поранені (оновлено)
СтратКом ЗСУ підтвердив удар по об'єкту ППО в Криму (оновлено)
СтратКом ЗСУ підтвердив удар по об'єкту ППО в Криму (оновлено)
Ігор Ліскі: «Ми мали б значно більше зброї та можливостей, якби запропонували світу зрозумілий план перемоги над Росією»
Ігор Ліскі: «Ми мали б значно більше зброї та можливостей, якби запропонували світу зрозумілий план перемоги над Росією»
Зеленський знову потрапив на обкладинку Time: "Ніхто не вірить у перемогу, як я. Ніхто!"
Зеленський знову потрапив на обкладинку Time: "Ніхто не вірить у перемогу, як я. Ніхто!"
Віталій Гайдук: Росія з 1812 року вважає себе нацією “освободітєлєй”. З ким там розмовляти?
Віталій Гайдук: Росія з 1812 року вважає себе нацією “освободітєлєй”. З ким там розмовляти?
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли 5 громад Сумщини

За день окупанти здійснили 16 обстрілів області.

Росіяни обстріляли 5 громад Сумщини
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 30 жовтня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Путивльська, Середино-Будська та Шалигинська громади Сумської області. 

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА

Всього протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 103 вибухи.  

Зокрема, по Середино-Будській громаді окупанти били з мінометів, артилерії та гранатометів. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Шалигинську та Білопільську громади росіяни обстріляли з мінометів та артилерії.

Крім того, Краснопільську та Путивльську громади армія РФ обстріляла з мінометів.

Нагадаємо, впродовж доби російська армія спрямувала на Нікопольський район Дніпропетровщини сім дронів-камікадзе та артилерію. Внаслідок обстрілів руйнувань зазнали десятки житлових будинків та церква. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies