Росіяни обстріляли 5 громад Сумщини

За день окупанти здійснили 16 обстрілів області.

Сьогодні, 30 жовтня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Путивльська, Середино-Будська та Шалигинська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 103 вибухи.

Зокрема, по Середино-Будській громаді окупанти били з мінометів, артилерії та гранатометів.

Шалигинську та Білопільську громади росіяни обстріляли з мінометів та артилерії.

Крім того, Краснопільську та Путивльську громади армія РФ обстріляла з мінометів.

Нагадаємо, впродовж доби російська армія спрямувала на Нікопольський район Дніпропетровщини сім дронів-камікадзе та артилерію. Внаслідок обстрілів руйнувань зазнали десятки житлових будинків та церква.