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Ватикан висловився на підтримку “формули миру”

Ватикан готовий підтримувати складові “формули миру” щодо гуманітарної підтримки й повернення українських полонених і дітей додому.

Ватикан висловився на підтримку “формули миру”
Фото: Vatican News

Державний секретар Святого Престолу П’єтро Паролін звернувся до учасників третьої зустрічі щодо української "формули миру" на Мальті, і підтримав цю ініціативу. 

Про це повідомляє Vatican News.

Паролін зазначив, що Ватикан готовий підтримувати складові “формули миру” щодо гуманітарної підтримки й повернення українських полонених і дітей додому.

Державний секретар Святого Престолу нагадав, що попередні дві зустрічі з цього приводу у Данії та Саудівській Аравії є "похвальними зусиллями, які заслуговують на підтримку", і заохочують "не розглядати збройне протистояння як неминучий інструмент для вирішення конфліктів".

Паролін наголосив, що потрібні більші та креативні "зусилля на всіх рівнях", оскільки Україна поки не може захистити цілісність своєї території, забезпечити громадянам безпеку й необхідні для життя речі, і досягти миру.

Нагадаємо, на Мальті 28 жовтня відбулася третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації Формули миру Президента Володимира Зеленського та принципів відновлення миру в Україні, у якій взяли участь представники держав і міжнародних організацій.

Зокрема, Євросоюз підтвердив підтримку української формули миру після саміту на Мальті.

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