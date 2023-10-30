Зеленський обговорив із прем'єром Нідерландів оборонні потреби України

Президент України наголосив, що дуже важливо зберегти інфраструктуру та "зерновий коридор".

Президент Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте подальші оборонні потреби України.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський подякував за непохитну підтримку України з боку Нідерландів і своєчасне виконання досягнутих раніше домовленостей, зокрема щодо надання додаткових ракет до систем ППО Patriot, підготовки до передачі Україні літаків F-16, патрульних катерів, а також довготривалої фінансової підтримки.

Співрозмовники також докладно обговорили ситуацію на фронті. Зеленський розповів про оборонні дії в Авдіївці на Донбасі, наступальні операції на Бахмутському напрямку та на півдні нашої країни.

Окремо він торкнувся питання підготовки енергетичної системи України до зимового періоду.

Зеленський також поінформував про продовження роботи "зернового коридору" в Чорному морі й оборонні потреби України для захисту людей, критичної та портової інфраструктури країни.

"Дуже важливо зберегти нашу інфраструктуру, «зерновий коридор». І ми вдячні за вашу підтримку – ваших людей, вашої команди, і, звичайно, за військову підтримку. Це дуже важливо. Також дякую за рішення щодо літаків. Вони допоможуть нам контролювати небо", - наголосив президент.

Сторони відзначили успішне проведення третьої зустрічі радників на Мальті щодо реалізації ключових принципів Української формули миру. Зеленський подякував за участь у цьому заході представника Нідерландів.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський та Рютте відвідали Спасо-Преображенський собор Одеси, який обстріляли російські окупанти. Вони також обговорили захист альтернативних зернових коридорів. Військові та урядовці представили результати роботи альтернативні коридорів у Чорному морі, які були створені після виходу Росії із "зернової угоди".