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Зеленський обговорив із прем'єром Нідерландів оборонні потреби України

Президент України наголосив, що дуже важливо зберегти інфраструктуру та "зерновий коридор".

Зеленський обговорив із прем'єром Нідерландів оборонні потреби України
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте подальші оборонні потреби України. 

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський подякував за непохитну підтримку України з боку Нідерландів і своєчасне виконання досягнутих раніше домовленостей, зокрема щодо надання додаткових ракет до систем ППО Patriot, підготовки до передачі Україні літаків F-16, патрульних катерів, а також довготривалої фінансової підтримки.

Співрозмовники також докладно обговорили ситуацію на фронті. Зеленський розповів про оборонні дії в Авдіївці на Донбасі, наступальні операції на Бахмутському напрямку та на півдні нашої країни.

Окремо він торкнувся питання підготовки енергетичної системи України до зимового періоду.

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Зеленський також поінформував про продовження роботи "зернового коридору" в Чорному морі й оборонні потреби України для захисту людей, критичної та портової інфраструктури країни.

"Дуже важливо зберегти нашу інфраструктуру, «зерновий коридор». І ми вдячні за вашу підтримку – ваших людей, вашої команди, і, звичайно, за військову підтримку. Це дуже важливо. Також дякую за рішення щодо літаків. Вони допоможуть нам контролювати небо", - наголосив президент.

Сторони відзначили успішне проведення третьої зустрічі радників на Мальті щодо реалізації ключових принципів Української формули миру. Зеленський подякував за участь у цьому заході представника Нідерландів.

Нагадаємо, 13 жовтня  Зеленський та Рютте відвідали Спасо-Преображенський собор Одеси, який обстріляли російські окупанти. Вони також обговорили захист альтернативних зернових коридорів. Військові та урядовці представили результати роботи альтернативні коридорів у Чорному морі, які були створені після виходу Росії із "зернової угоди".

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