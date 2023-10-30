Унаслідок зіткнення пасажирських потягів в Індії загинуло щонайменше 13 осіб

Щонайменше 13 людей загинули й близько 50 отримали поранення внаслідок зіткнення двох пасажирських поїздів у штаті Андхра-Прадеш на півдні Індії в неділю.

Про це пише BBC з посиланням на ЗМІ

Три вагони пасажирського поїзда, що прямував між Вішакхапатнамом і Паласою, зійшли з рейок після того, як їх збив інший поїзд. Поїзд зупинився на залізничній колії “через обрив повітряного троса”, а другий пасажирський потяг врізався в нього ззаду.

На місці аварії триває рятувальна операція, сотні осіб розчищають уламки.

Через аварію скасовано 33 поїзди, а ще 22 перенаправлено. Колію, де сталася аварія, мають розчистити до вечора понеділка.

За словами посадовців, попереднє розслідування встановило, що до зіткнення призвела “людська помилка”.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді висловив співчуття та повідомив, що підтримує зв'язок із міністром у справах залізничної інфраструктури.

Нагадаємо, у червні в індійському штаті Одіша трапилася наймасштабніша залізнична катастрофа в історії країни. Надшвидкий експрес Howrah зіткнувся з експресом Coromandel Express, в аварії загинуло щонайменше 275 осіб.