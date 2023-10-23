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Жителі центру Чернігова та одного з мікрорайонів залишилися без світла

Сталася аварія на одній із ліній «Чернігівобленерго».

Жителі центру Чернігова та одного з мікрорайонів залишилися без світла
Фото: 7dniv.info

Більшість абонентів центральної частини Чернігова та мікрорайону Лісковиця залишилися без світла.

Про це повідомив виконувач обов‘язків Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако.

За його словами, сталася аварія на одній із ліній «Чернігівобленерго». 

Енергетики повідомили, що на усунення аварії знадобиться декілька годин.

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Нагадаємо, нещодавно 95 будинків у Дарницькому районі Києва залишилися без світла через аварію.

Нині російські окупаційні війська вдарили по Херсонщині й поцілили у лінії електропередач. Внаслідок цього зникло світло у декількох населених пунктах.

За даними Міненерго, унаслідок технологічних порушень минулої доби тимчасово знеструмлювалися понад 5 тисяч споживачів у Дніпропетровській області, майже 20 тисяч - у Кіровоградській, 12 тисяч - у Харківській. Також були порушення руху поїздів. Наразі всіх заживлено.

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