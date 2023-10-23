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​Україна отримала від ЄС дев'ятий транш у розмірі 1,5 млрд євро

Цьогоріч до держбюджету надійшло вже 15 млрд євро пільгових позикових коштів МФД.

​Україна отримала від ЄС дев'ятий транш у розмірі 1,5 млрд євро
Фото: facebook/Oleksandr Korniyenko

23 жовтня Україна отримала від Євросоюзу дев'ятий транш у розмірі 1,5 млрд євро в межах масштабної макрофінансової допомоги (МФД) від ЄС на 2023 рік. 

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Цьогоріч до державного бюджету надійшло вже 15 млрд євро пільгових позикових коштів МФД. За поточною програмою у цьому році передбачено фінансування загальним обсягом до 18 млрд євро.

За інформацією Мінфіну, МФД надають на безпрецедентно пільгових умовах та спрямовують на фінансування пріоритетних видатків держбюджету України. Термін погашення кредиту становить 35 років, відсотки та інші платежі за обслуговування кредиту замість України компенсуватиме ЄС.

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії наша держава отримала 22,2 млрд євро прямої бюджетної підтримки від ЄС. 

До кінця цього року очікують іще два транші з урахуванням рівня виконання Україною погоджених сторонами умов структурної політики.

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Нагадаємо, від початку 2023 року Україна залучила майже 34 млрд доларів зовнішнього фінансування від союзників. Ще майже 12 млрд доларів отримали від продажу військових облігацій.

Тим часом уряд Німеччини виділяє 200 мільйонів євро на відновлення нашої держави.

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