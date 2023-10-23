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На Таврійському напрямку українські війська знищили ворожу РЕБ "Пєроєд"

Це новітня російська розробка, яка призначена для боротьби з дронами-камікадзе.

На Таврійському напрямку українські війська знищили ворожу РЕБ "Пєроєд"
Фото: Генштаб

Українські війська на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат окупантам. За минулу добу ЗСУ знищили 30 одиниць військової техніки ворога та 515 загарбників.

Про це повідомляє об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Загалом, ворог завдав 30 авіаційних ударів. 

"Вночі ворог знову скидав керовані авіабомби, лише на авдіївському напрямку за цю ніч впало 25 КАБ. Загалом на таврійському напрямку противник провів 57 бойових зіткнень та здійснив 922 артобстріли", – йдеться у повідомленні пресцентру..

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку, але українські війська тримають оборону.

Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного, Невельського – відбито понад 20 атак ворога.

Наші ракетники та артилеристи протягом доби виконали 1425 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 515 осіб.

"Знищено 30 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 9 танків, 6 ББМ, 2 артсистеми, один засіб ППО, 5 БпЛА, 5 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Серед іншого - станція радіоелектронної боротьби "Пєроєд". Це новітня російська розробка, яка призначена для боротьби з дронами-камікадзе", – повідомили в Силах оборони Таврійського напрямку.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили за добу 870 окупантів, 12 танків та 2 засоби ППО ворога.

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