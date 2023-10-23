Коломойський знову намагається скасувати націоналізацію ПриватБанку

Бізнесмен Ігор Коломойський спробує скасувати націоналізацію "ПриватБанку". Колишній власник фінансової установи знову подав позов до суду.

Про це повідомила пресслужба "ПриватБанку".

Зазначається, що 25 жовтня Шостий апеляційний адміністративний суд розгляне апеляційну скаргу (справа №826/7432/17) Уряду, НБУ, Мінфіну та ПриватБанку на рішення Окружного адмінсуду Києва за позовом Коломойського про оскарження націоналізації банку.

У суддівську колегію увійшли судді Євген Чаку, Євген Мєзєнцев і Віталій Файдюк. Всі вони, виходячи з реєстру судових рішень, мають досвід розгляду справ, пов’язаних з ПриватБанком, і поки не на користь держави.

Рішення про незаконність націоналізації ПриватБанку було ухвалено нині ліквідованим Окружним адмінсудом Києва ще 18 квітня 2019 року, всупереч прямій забороні позбавити державу як інвестора права власності на придбані акції банку, яка встановлена нормами Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Однак, у травні 2020 року держава посилила свій захист та правову позицію у судах з власниками проблемних банків - прийнявши так званий “антиколомойський закон”.

2 березня 2021 року розгляд справи про незаконність націоналізації Банку було зупинено ухвалою Шостого апеляційного адміністративного суду до отримання висновку Конституційного Суду щодо "антиколомойського" закону, який унеможливлює повернення націоналізованих банків їхнім колишнім власникам. А 1 червня 2022 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду задовольнив касаційну скаргу ПриватБанку і скасував вказану вище ухвалу апеляційного суду.

Зазначимо, що Велика Палата Верховного Cуду у постанові від 15 лютого 2023 року остаточно закрила провадження за позовом О. Дубілета. Тобто суд визнав правомірним застосування у цій справі норм "антиколомойського" закону №590-ІХ, що встановлює незворотність націоналізації ПриватБанку, фактично унеможливлює будь-які подальші спроби відіграти назад.

Нагадаємо, колишні власники ПриватБанку продовжують вимагати відміни його націоналізації, з моменту якої минуло вже майже 8 років.

ПриватБанк перейшов у державну власність 21 грудня 2016 року у зв'язку з неплатоспроможністю. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень. Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора - компанії EY.

5 вересня Апеляційний суд підтримав ПриватБанк у справі Боголюбова.