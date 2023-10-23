Про головного ідеолога викрадення Українських дітей з тимчасово окупованих рф територій

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Ганна Кузнєцова - депутат Держдуми РФ, екс-уповноважений при президенті РФ з прав дитини (з 2016 по 2021 рр.), вона є однією з найвпливовіших жінок у російській політиці. З 2021 року являється депутатом ГД РФ та віце-спікером нижньої палати думи. Кузнєцова має широкі зв'язки та вплив серед політичних еліт РФ. Одним із головних соратників Кузнєцової є голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін. Ганна Кузнєцова (у дівоцтві Булаєва) народилася у м. Пенза, там вона закінчила школу, а потім місцевий педагогічний університет за спеціальністю «педагог-психолог». Кузнєцова вийшла заміж за молодого священика Олексія Кузнєцова, настоятеля храму Воскресіння Христового села Уварово, Іссинського району. Тоді ж вона почала вести громадську діяльність помітніше за чоловіка-священика. Так, ще у 2008 році вона стала засновником громадської організації «Благовіст», яка займалася підтримкою дітей-сиріт та сімей, які опинилися у складних ситуаціях. У 2011 році Кузнєцова заснувала та очолила фонд «Покров», який надає допомогу «багатодітним та незаможним сім'ям». УК 2014 року Кузнєцова вступила до «Загальноросійського народного фронту» (ОНФ). Після чого фонд «Покров» отримав від держави грант у 600 тис. рублів та фінансування на створення «притулку для матерів з дітьми, які перебувають у складній життєвій ситуації». У цей період Кузнєцова познайомилася з Володиним, який і сприяв виділенню державних грошей на фонд. Вже у 2015 року Кузнєцова очолила пензенсько-регіональне відділення організації «Матері Росії». У 2016 році Кузнєцова очолила пензенський виконавчий комітет «Загально-російського народного фронту», приблизно у цей період на неї звернув увагу Володін, на той момент заступник керівника Адміністрації Президента РФ. Володін курирував «Загальноросійський народний фронт». Завдяки Володіну Кузнєцова очолила створену при Громадській палаті РФ Асоціацію організацій із захисту сім'ї. Її фонд "Покров" отримав президентський грант на загальну суму 420 млн. рублів. Потім вона «перемогла» у праймеріз «Єдиної Росії» у 2016 році, сиділа на партійному з'їзді поряд із Володимиром Путіним та Дмитром Медведєвим. У 2016 році її призначили Уповноваженою Президента Російської Федерації з прав дитини. Важливий момент, коли Кузнєцова народила шосту дитину, то по відео-зв’язку її привітав особисто Путін. У 2021 році Кузнєцова знову увійшла до першої п'ятірки, але тепер уже за партійним списком партії «Єдина Росія» безпосередньо на вибори і стала депутатом ГД РФ, а вже потім була обрана віце-спікером, а діючим спікером на той час був Володін. Одним з головних союзників серед бізнес-сегменту Кузнєцової є генеральний директор та голова правління ТОВ «Нафтогазова компанія «Ітера» Олександр Попов. Компанія «Ітера» входитиме до складу «Роснафти», яку займається близьким до Путіна олігархом Ігорем Сечіним. Саме Попов допоміг Кузнєцовій отримувати кошти у фонд «Покров», а з 2014 року Попов повністю фінансував усю громадську діяльність Кузнєцової.

Згідно з отриманою інформацією із джерел у Росії, саме Кузнєцовій належить ідея про депортацію українських дітей з окупованої частини України. Мета депортації дітей – це з технологій просування традиційних цінностей до поліпшення демографічної ситуації у РФ, і навіть збільшення кількості дітей слов'янської зовнішності. Розроблений проект із депортації дітей було представлено президенту РФ, як частину концепції «традиційного суспільства» та поліпшення демографічної ситуації в РФ. Проект було погоджено та затверджено Президентом РФ. Кузнєцова має тісні зв'язки співпраці з головою Слідчого комітету Олександром Бистрикіним. Зокрема, Бистрикін підтримав ідею про депортацію українських дітей та його відомство також бере участь у вивезенні дітей. Наприклад, співробітники очолюваного Бастрикіним Слідчого комітету з лютого 2022 року по березень 2023 року вивезли до Росії 323 українські дитини. І вже до вересня минулого року понад 40 із дітей із захоплених територій без іспитів прийняли до російських кадетських корпусів при Слідчому комітеті. Депортованих українських дітей російські слідчі вчать «основ права», російської історії, а щотижня вони починають із підняття російського прапора та розспівування гімну Росії. З 2017 року при слідчому комітеті працювала програма для дітей з «ЛНР» та «ДНР», яка була спрямована на навчання дітей-сиріт, у яких загинули батьки якы були у збройних формуваннях НЗФ «ЛНР» та «ДНР», таких дітей відправляли навчатися у військові училища при слідчому комітет.

Основна ідеологія у роботі Кузнєцової – це дії, спрямовані на усиновлення. Також вона всіляко намагалася показувати, що у світогляді «російського світу» сиріт не повинно бути, а всі слов'янські діти є росіянами. У цьому плані добре ілюструє її діяльність вивезення дітей із Сирії у лютому 2020 року. Тоді у таборі біженців у Сирії опинилися росіянки, які мали дітей від змішаних шлюбів (частково від мешканців Кавказу, які приїхали воювати до Сирії), а частково від місцевих сирійців та інших азіатських національностей. Кузнєцова зустрілася з Асмою Асад, дружиною президента Сирії Башара Асада, а потім повідомила, що у таборах біженців на території Сирії перебувають тисячі дітей із різних держав. Надалі за чотири рейси із Сирії було вивезено сотні дітей. У липні 2020 року Кузнєцова на майданчику ООН з контртероризму поділилася досвідом Росії щодо повернення дітей з Іраку та Сирії. На основі досвіду Кузнєцової і була розроблена стратегія з депортації українських дітей та була внесена на розгляд Путіну. Після видачі ордера на арешт Володимира Путіна, Кузнєцову почали критикувати за те, що вона не пердбачила всі негативні наслідки для Путіна. Для того, щоб реабілітуватись в очах очільників диктаторського режиму Кузнєцова розробила новий проект, спрямований на звинувачення України у злочинах проти дітей. Так Кузнєцова у березні 2023 року виступила з парламентською доповіддю про розслідування злочинів «Київським режимом» щодо дітей і запропонувала створити комітет з розслідування таких злочинів з наступним «трибуналом» для «злочинців». Ця ініціатива була подана відразу після оголошення про видачу ордера на арешт Путіна. Нинішній Омбудсмен Львова-Бєлова є особою підконтрольною Ганні Кузнєцовій.

Якщо проаналізувати початок вторгнення РФ в Україну, то у відкритих джерелах можна знайти інформацію, де Кузнєцова, ще 20 лютого 2022 року анонсує вивезення дітей з України. Так 20 лютого 2022 року Кузнєцова заявила: «Вже надходять різні звернення, зокрема просто від громадян РФ, від сімей, які готові взяти дітей-сиріт у сім'ї. Хтось готовий взяти дітей назовсім». 18 березня 2022 року Кузнєцова заявила: «На територію Російської Федерації загалом прибуло близько 60 тисяч дітей. Це не фінальні цифри, неповнолітні разом із родичами, опікунами продовжують прибувати до Росії». Останнім часом Ганна Кузнєцова почала вести агресивну інформаційну політику проти України у відношенні дітей. Напевно таким чином вона намагається отримати індульгенцію за те, що диктатор Путін отримав ордер на арешт. Так в жовтні 2023 року Кузнєцова заявила про те, що Україна отримує 7% надходжень в бюджет від чорної трансплантології і також звинуватила компанію «Coca-Cola» та міфічні приватні кампанії Британії, у тому, що вони допомагають в організації трансплонтологічного бізнесу в Україні. 26 вересня Кузнєцова звинуватила правоохоронні органи Україні у тому, що вони займаються вербуванням дітей на тимчасово окупованих територіях України для здійснення диверсій.

Згідно отриманої інформації від джерел з РФ, Кузнєцова є головним ідеологом викрадення дітей з тимчасово окупованих територій України, а Львова-Бєлова є підконтрольною людиною Кузнєцовій, фактично її виконавцем. Отже справедливо буде, якщо головний ідеолог викрадення Українських дітей, також отримає ордер на арешт від МКС та буде притягнута до відповідальності за злочини проти українських дітей і українського народу.