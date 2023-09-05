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"Єдина Росія" хоче зберегти вплив за рахунок псевдовиборів на окупованих територіях, – британська розвідка

"Вибори" на окупованих територіях пройдуть 8-10 вересня.

"Єдина Росія" хоче зберегти вплив за рахунок псевдовиборів на окупованих територіях, – британська розвідка
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

За результатами так званих "виборів" на окупованих територіях України більшість голосів отримає кремлівська партія "Єдина Росія".

Про це повідомляє у соцмережі Х (колишній Twitter) Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Російська влада планує вперше провести вибори в окупованих регіонах України 8-10 вересня 2023 року паралельно з виборами, що проводяться в Російській Федерації. Голосування вже розпочалося у Запоріжжі та Маріуполі.

Незважаючи на те, що було заявлено понад 1 000 кандидатів, серед них бракує кваліфікованих та досвідчених. Також спостерігається відсутність незалежних кандидатів, які не є членами партій, які підтримує Кремль, що вказує на те, що ці вибори не будуть вільними та чесними. Український центр національного спротиву стверджує, що окупаційна адміністрація суттєво завищила кількість виборців у списках.

Кремлівські опитування свідчать, що "Єдина Росія", що домінує в РФ, набере 80% голосів в чотирьох окупованих регіонах. "Єдина Росія" з високою ймовірністю забезпечить собі більшість місць у спробі забезпечити контроль і вплив Кремля над окупованими регіонами".

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Нагадаємо, 10 вересня на території Росії проведуть так звані "вибори" різного рівня, включаючи довибори депутатів Держдуми, вибори глав низки регіонів та депутатів законодавчих органів. Кремль також хоче провести псевдоголосування і на окупованих територіях України.

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