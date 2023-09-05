"Єдина Росія" хоче зберегти вплив за рахунок псевдовиборів на окупованих територіях, – британська розвідка

За результатами так званих "виборів" на окупованих територіях України більшість голосів отримає кремлівська партія "Єдина Росія".

Про це повідомляє у соцмережі Х (колишній Twitter) Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Російська влада планує вперше провести вибори в окупованих регіонах України 8-10 вересня 2023 року паралельно з виборами, що проводяться в Російській Федерації. Голосування вже розпочалося у Запоріжжі та Маріуполі.

Незважаючи на те, що було заявлено понад 1 000 кандидатів, серед них бракує кваліфікованих та досвідчених. Також спостерігається відсутність незалежних кандидатів, які не є членами партій, які підтримує Кремль, що вказує на те, що ці вибори не будуть вільними та чесними. Український центр національного спротиву стверджує, що окупаційна адміністрація суттєво завищила кількість виборців у списках.

Кремлівські опитування свідчать, що "Єдина Росія", що домінує в РФ, набере 80% голосів в чотирьох окупованих регіонах. "Єдина Росія" з високою ймовірністю забезпечить собі більшість місць у спробі забезпечити контроль і вплив Кремля над окупованими регіонами".

Нагадаємо, 10 вересня на території Росії проведуть так звані "вибори" різного рівня, включаючи довибори депутатів Держдуми, вибори глав низки регіонів та депутатів законодавчих органів. Кремль також хоче провести псевдоголосування і на окупованих територіях України.