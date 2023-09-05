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Учора росіяни 57 разів обстріляли Херсонщину, поранена дитина

Є влучання у складські приміщення хлібоприймального пункту.

Учора росіяни 57 разів обстріляли Херсонщину, поранена дитина
Ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА у Telegram

Упродовж понеділка 4 вересня росіяни здійснили 57 обстрілів Херсонської області. Ворог випустив 227 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Згідно з повідомленням, окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Є влучання у складські приміщення хлібоприймального пункту у Бериславському районі.

Через російську агресію дістала поранення дитина.

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Нагадаємо, протягом 3 вересня ворог здійснив 57 обстрілів Херсонщини, випустивши 271 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон росіяни випустили 10 снарядів. Внаслідок збройної агресії ворога загинула людина, ще п’ятеро дістали поранень.

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