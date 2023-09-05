Учора росіяни 57 разів обстріляли Херсонщину, поранена дитина

Є влучання у складські приміщення хлібоприймального пункту.

Упродовж понеділка 4 вересня росіяни здійснили 57 обстрілів Херсонської області. Ворог випустив 227 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Згідно з повідомленням, окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Є влучання у складські приміщення хлібоприймального пункту у Бериславському районі.

Через російську агресію дістала поранення дитина.

Нагадаємо, протягом 3 вересня ворог здійснив 57 обстрілів Херсонщини, випустивши 271 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон росіяни випустили 10 снарядів. Внаслідок збройної агресії ворога загинула людина, ще п’ятеро дістали поранень.