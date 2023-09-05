Збройні сили ліквідували ще понад пів тисячі окупантів

Упродовж минулої доби, 4 вересня, Сили оборони знищили близько 560 окупантів. З початку повномасштабної війни ворог втратив вбитими близько 265 680 осіб.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 265 680 (+560) осіб,
- танків ‒ 4 489 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8 670 (+7) од,
- артилерійських систем – 5 649 (+38) од,
- РСЗВ – 747 (+6) од,
- засоби ППО ‒ 504 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 512 (+31),
- крилаті ракети ‒ 1 447 (+0),
- кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 175 (+26) од,
- спеціальна техніка ‒ 851 (+4).
Нагадаємо, упродовж понеділка 4 вересня російські військові безуспішно наступали в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Триває наступ Збройних Сил південніше міста Бахмут.