Збройні сили ліквідували ще понад пів тисячі окупантів

Упродовж минулої доби, 4 вересня, Сили оборони знищили близько 560 окупантів. З початку повномасштабної війни ворог втратив вбитими близько 265 680 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 265 680 (+560) осіб,

танків ‒ 4 489 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 8 670 (+7) од,

артилерійських систем – 5 649 (+38) од,

РСЗВ – 747 (+6) од,

засоби ППО ‒ 504 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 512 (+31),

крилаті ракети ‒ 1 447 (+0),

кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 175 (+26) од,

спеціальна техніка ‒ 851 (+4).

Нагадаємо, упродовж понеділка 4 вересня російські військові безуспішно наступали в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Триває наступ Збройних Сил південніше міста Бахмут.