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Збройні сили ліквідували ще понад пів тисячі окупантів

Учора на фронті відбулося 29 бойових зіткнень.

Збройні сили ліквідували ще понад пів тисячі окупантів
Фото: СтратКом ЗСУ у Telegram

Упродовж минулої доби, 4 вересня, Сили оборони знищили близько 560 окупантів. З початку повномасштабної війни ворог втратив вбитими близько 265 680 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.  

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 265 680 (+560) осіб,
  • танків ‒ 4 489 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 670 (+7) од,
  • артилерійських систем – 5 649 (+38) од,
  • РСЗВ – 747 (+6) од,
  • засоби ППО ‒ 504 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 512 (+31),
  • крилаті ракети ‒ 1 447 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 175 (+26) од,
  • спеціальна техніка ‒ 851 (+4).

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Нагадаємо, упродовж понеділка 4 вересня російські військові безуспішно наступали в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Триває наступ Збройних Сил південніше міста Бахмут.

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