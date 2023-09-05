РФ заявила про нову атаку безпілотників та пошкодження

Росія заявила про нову атаку безпілотників та визнала руйнування в Істринському районі. Стверджує, що від збиття апарату там пошкоджено "побутовий обʼєкт".

Московський мер Собянін сказав, що у ніч на 5 вересня безпілотники нібито збили в Калузькій, Тверській областях та в Істринському районі. Всі вони, згідно з його заявою, летіли на російську столицю.

У Тверській області безпілотники збили біля села Завидово, де розташовано резиденцію президента РФ.

В московський аеропортах впровадили план "ковьор" – затримали всі рейси, а це близько 50.

План "ковьор" для російський аеропортів за нещодавній час оголошують уже не вперше – у звʼязку з повітряною загрозою росіяни змушені відкладати рейси.

Повітряні атаки на російські військові та повʼязані із ними обʼєкти у РФ почалися влітку 2023. За цей період було декілька руйнувань у Москві – у будівлі, що використовується для офісів міністерств. Також атакували локацію, де розташовано штаб-квартиру ГРУ з кіберзлочинства.