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Москва знову заявила про атаку безпілотників. В комплексі "Сіті" пошкоджено офіс міністерства

Росіяни, як завжди, кажуть, що атаку відбили. 

Москва заявила про нічну атаку "українських безпілотників". Є пошкодження в відомому комплексі новобудов – так званому Москва-Сіті.

Мер міста Собянін, традиційно, стверджує, що атаку відбили. Жертв і поранених, за його словами, немає, водночас ТАСС повідомило, що поранено охоронця. 

Собянін визнав "незначні пошкодження фасадів на двох офісних баштах Сіті". За даними російських телеграм-каналів, на поверсі, де пошкодження, розташовано офіс міністерства цифрового розвитку. У вибиті вікна порозліталася міністерства документація. 

Фото: російське медіа

Фото: москва

Ці вибухи в Москві вже не перші цього тижня. 28 липня Собінін теж говорив, що російську столицю атакували: знову українці, знову нібито відбили атаку. 

До того, 24 липня, в Москві один із безпілотників пошкодив місцевість, де, за даними ЗМІ, розташовано кіберцентр російського ГРУ. Міністерство оборони теж зовсім поруч. Від другого безпілотника є пошкодження ТЦ. 

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