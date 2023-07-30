Протягом 29 липня росіяни 25 разів обстріляли Сумщину

Пошкоджено три приватні будинки, зафіксовано ракетний удар по навчальному закладу.

Протягом дня російські війська здійснили 25 обстрілів Сумщини. Зафіксовано 122 вибухи.

Про це повідомила Сумська ОВА.

Унаслідок мінометних та артилерійських обстрілів пошкоджено три приватні будинки, зафіксовано ракетний удар по навчальному закладу

"Обстріляно 17 населених пунктів у 9 територіальних громадах: Сумській, Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Миропільській, Шалигинській, Есманській, Середино-Будській, Новослобідській", - йдеться в повідомленні.

Сумська громада : ракетний удар по закладу освіти у Сумах. Інформація щодо втрат та руйнувань уточнюється.

: ракетний удар по закладу освіти у Сумах. Інформація щодо втрат та руйнувань уточнюється. Шалигинська громада : мінометний обстріл (2 вибухи).

: мінометний обстріл (2 вибухи). Есманська громада : міномет (7 вибухів).

: міномет (7 вибухів). Краснопільська громада : мінометний обстріл (15 вибухів), САУ (3 вибухи).

: мінометний обстріл (15 вибухів), САУ (3 вибухи). Білопільська громада : міномет (38 вибухів), ствольна артилерія (8 вибухів).

: міномет (38 вибухів), ствольна артилерія (8 вибухів). Шалигинська громада : ствольна артилерія (9 вибухів). Пошкоджено 1 приватний житловий будинок.

: ствольна артилерія (9 вибухів). Пошкоджено 1 приватний житловий будинок. Новослобідська громада : РСЗВ (10 вибухів), міномет (12 вибухів), гранатомет (29 вибухів). Пошкоджено 2 приватні житлові будинки, 2 господарчі споруди, ЛЕП.

: РСЗВ (10 вибухів), міномет (12 вибухів), гранатомет (29 вибухів). Пошкоджено 2 приватні житлові будинки, 2 господарчі споруди, ЛЕП. Юнаківська громада : артобстріл (8 вибухів).

: артобстріл (8 вибухів). Середино-Будська громада: артобстріл (1 вибух).

Миропільська громада: міномет (2 вибухи).

Нагадаємо, ввечері 29 липня зафіксовано влучання ворожої ракети по закладу освіти в Сумах. Попередньо відомо про щонайменше одну загиблу та п'ятьох поранених цивільних осіб.