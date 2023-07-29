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Монумент "Батьківщина-мати" у Києві перейменують на "Україна-мати"

"Цей монумент сьогодні отримує друге життя. Він є символом стійкості та незламності українського народу".

Монумент "Батьківщина-мати" у Києві перейменують на "Україна-мати"
Фото: Макс Требухов

Монумент "Батьківщина-мати" у Києві перейменують на "Україна-мати".

Про це в інтерв'ю "Українському радіо" розповів гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук, передає Укрінформ.

"У нас відбулося засідання Вченої ради нашого музею, і на ньому було ухвалено важливі рішення. Одне з них - перейменування монумента "Батьківщина-мати" на монумент "Україна-мати", - сказав він.

На його думку, для такого перейменування є всі підстави.

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"Якщо ми складемо всі пазли, то побачимо картину абсолютно нового життя монумента, опертого на ті факти, які для мене є визначальними: створений в Україні, створений зусиллями українських робітників, інженерів, учених. Він є унікальною пам'яткою науки і техніки. Цей монумент сьогодні отримує друге життя. Він є символом стійкості та незламності українського народу", – зазначив Савчук.

Він сподівається, що рішення Вченої ради музею стосовно перейменування монументу буде затверджене Міністерством культури та інформаційної політики напередодні 24 серпня цього року - Дня Незалежності України.

"Має бути відповідний розпорядчий акт, яким є наказ Міністерства культури та інформаційної політики. Мною був затверджений графік необхідних дій, щоб досягнути цієї мети напередодні Дня Незалежності. І це не просто автономна мета. Я весь час підкреслюю взаємозв'язок цих процесів — зміни герба на щиті й появу тризуба, перейменування монументу, перейменування музею, розширення його функцій, нове осмислення, нові сенси, новий імідж", – пояснив Савчук.

Нагадаємо, монумент "Батьківщина-мати" розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Він вважається найвищою скульптурою у Європі.

Незважаючи на те, що пам'ятник пов'язаний з комуністичним режимом, його вирішили не демонтувати. Ще у 2016 році повідомлялося, що зі щита скульптури планують прибрати герб СРСР.

У липні минулого року Мінкультури запустило опитування щодо долі гербу. Серед запропонованих відповідей були такі варіанти: залишити все як є; зняти радянський герб і залишити щит чистим; замінити на Тризуб – Державний Герб України. В опитуванні у додатку "Дія" взяло участь близько 780 тис. людей. 85% відсотків проголосували за заміну гербу СРСР на тризуб.

До 24 серпня 2023 року герб СРСР мають замінити на герб України. За словами міністра культури, вартість проєкту становитиме 28 млн грн, і на його реалізацію не використовуватимуть бюджетних коштів.

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