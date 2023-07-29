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На півдні країни Сили оборони знищили три ворожих безпілотники

Знищені "Мерлін-ВР", "Орлан-10" та ударний "Ланцет".

На півдні країни Сили оборони знищили три ворожих безпілотники
Ілюстративне фото: російський безпілотник "Ланцет"

На півдні країни Сили оборони знищили три ворожих безпілотники.

Про це повідомляє повітряне командування "Південь".

В результаті бойової роботи 29 липня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 3 російські БпЛА: 

  • на Миколаївщині - розвідувальний "Мерлін-ВР";
  • на Херсонщині - розвідувальний "Орлан-10" та ударний "Ланцет".

Нагадаємо, ввечері Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення.

Також Сили оборони вжили заходів для захисту портової інфраструктури та забезпечення максимальної роботи ППО на півдні.

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