​У Києві невідомі напали на екснардепа Левченка
​У Києві невідомі напали на екснардепа Левченка
Протестувальники прогнали з Батумі лайнер з російськими туристами
Протестувальники прогнали з Батумі лайнер з російськими туристами
Андрій Пишний: “Доведеться конкурувати за 6,4 млн українців, і це не буде просто”
Андрій Пишний: “Доведеться конкурувати за 6,4 млн українців, і це не буде просто”
Прикордонники перехопили погрози російського корабля торговому судну в Чорному морі
Прикордонники перехопили погрози російського корабля торговому судну в Чорному морі
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час війни і невдовзі це питання "буде актуалізовано"
Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час війни і невдовзі це питання "буде актуалізовано"
"Слуга народу" Кривошеєв подав заяву про вихід із партії
"Слуга народу" Кривошеєв подав заяву про вихід із партії
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Росіяни ударили по багатоповерхівці і будівлі СБУ в Дніпрі (оновлено)
Росіяни ударили по багатоповерхівці і будівлі СБУ в Дніпрі (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти перевели п'ятий енергоблок ЗАЕС у стан холодного зупину

Охолодити п'ятий реактор вирішили з метою ремонту.

Окупанти перевели п'ятий енергоблок ЗАЕС у стан холодного зупину
Фото: gur.gov.ua

Російські окупанти охолодили п'ятий енергоблок після переведення в гарячий зупин четвертого блока Запорізької АЕС.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Охолодити п'ятий реактор ЗАЕС вирішили з метою проведення ремонтних робіт. Це сталося через три дні після того, як росіяни перевели четвертий енергоблок з холодного стану в гарячий. Тепер пара з четвертого енергоблока використовується для очищення стічних вод. Інші реактори - в режимі холодного зупину.

Експерти МАГАТЕ пропонували встановити на ЗАЕС зовнішній паровий котел, щоб перевести всі енергоблоки в режим холодного зупину.

Вони також відвідали п'ятий енергоблок, щоб оглянути корпус реактора, басейн відпрацьованого палива та парогенератор. За їх словами, все обладнання в нормальному стані. Окупанти не допускають експертів МАГАТЕ на дахи енергоблоків, де, за даними української розвідки, може бути вибухівка.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Як заявив виконувач обов'язків голови Держатомрегулювання Олег Коріков, ризики виникнення аварійної ситуації на тимчасово окупованій Росією Запорізькій АЕС є дуже великими. 

Заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател наголосив, що мінування росіянами Запорізької АЕС створює пряму небезпеку в регіоні. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies