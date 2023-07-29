Окупанти перевели п'ятий енергоблок ЗАЕС у стан холодного зупину

Російські окупанти охолодили п'ятий енергоблок після переведення в гарячий зупин четвертого блока Запорізької АЕС.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Охолодити п'ятий реактор ЗАЕС вирішили з метою проведення ремонтних робіт. Це сталося через три дні після того, як росіяни перевели четвертий енергоблок з холодного стану в гарячий. Тепер пара з четвертого енергоблока використовується для очищення стічних вод. Інші реактори - в режимі холодного зупину.

Експерти МАГАТЕ пропонували встановити на ЗАЕС зовнішній паровий котел, щоб перевести всі енергоблоки в режим холодного зупину.

Вони також відвідали п'ятий енергоблок, щоб оглянути корпус реактора, басейн відпрацьованого палива та парогенератор. За їх словами, все обладнання в нормальному стані. Окупанти не допускають експертів МАГАТЕ на дахи енергоблоків, де, за даними української розвідки, може бути вибухівка.

Як заявив виконувач обов'язків голови Держатомрегулювання Олег Коріков, ризики виникнення аварійної ситуації на тимчасово окупованій Росією Запорізькій АЕС є дуже великими.

Заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател наголосив, що мінування росіянами Запорізької АЕС створює пряму небезпеку в регіоні.