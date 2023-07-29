Також вони ліквідували 255 росіян.

Бійці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України за тиждень знищили 13 танків та багато іншої російської броньованої техніки.

Про це СБУ повідомляє у Телеграмі.

“Спецпризначенці ЦСО “А” Служби безпеки України знищили ТОС “Солнцепьок”, 13 танків різних модифікацій, 8 артилерійських систем і 2 РСЗВ, дві системи ППО та три РЕБ, 11 бронеавто та 32 одиниці автомобільної техніки, один комплекс відеоспостереження, 28 оборонних споруд і 4 вогневі позиції", - ідеться у повідомленні.

Також спецпризначенці СБУ у взаємодії з побратимами-артилеристами Збройних сил України ліквідували 255 росіян і ще близько 30 одиниць техніки та інших цілей.

Нагадаємо, що за минулу добу втрати російської армії зросли ще на 390 осіб.