Трохи більше 5 тисяч "вагнерівців" перебувають у Білорусі, - ДПСУ

На територію Республіки Білорусь продовжують прибувати російські найманці з ПВК "Вагнер". Станом на зараз трохи більше, ніж 5 тисяч "вагнерівців" перебувають у цій країні.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонної служби Андрій Демченко, інформує Суспільне.

"Білорусь підтримує Росію, надаючи свої полігони, інфраструктуру, в тому числі і щодо розміщення російських найманців, а не лише підрозділів регулярної російської армії. Водночас поряд з нашим кордоном будь-яких переміщень чи техніки, чи особового складу різних підрозділів ми не спостерігаємо", — сказав він.

Демченко наголосив, що ситуація на кордоні залишається повністю контрольованою Силами оборони України, зокрема і підрозділами ДПСУ.

"Підрозділи розвідки України, а це і розвідка ДПСУ, активно відстежують подальшу ситуацію, наскільки вона може змінитися і нести загрозу Україні. Але на даний момент та кількість представників ПВК Вагнер на території Білорусі значної загрози Україні не становить", — додав представник ДПСУ.

Нагадаємо, що понад сотня найманців ПВК "Вагнер" вирушила до Сувалкського коридору, який обʼєднує Литву з Польщею та відокремлює Калінінградську область Росії та Білорусь.

Також міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що Польща, Литва та Латвія можуть спільно ухвалити рішення про закриття своїх кордонів із Білоруссю, якщо на кордоні з цією державою відбудуться серйозні інциденти за участю "вагнерівців".

Нещодавно Польща ухвалила рішення перекинути свої військові підрозділи на схід після того, як найманці ПВК розпочали підготовку білоруського спецназу за декілька кілометрів від її кордону. Тоді президент РФ Путін звинуватив Польщу у територіальних амбіціях і заявив, що будь-яка агресія проти Білорусі вважатиметься нападом на Росію.

Днями польські прикордонники заявили про численні напади з боку Білорусі. Офіцерів атакують чоловіки з Білорусі, які намагаються нелегально перетнути кордон, жбурляють в офіцерів каміння, цеглу, гілки, щебінь і все, що потрапляє під руки.