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Польські прикордонники заявили про численні напади з боку Білорусі

Чоловіки, які намагаються нелегально перетнути кордон, жбурляють в офіцерів каміння, цеглу, гілки, щебінь і все, що потрапляє під руки.

Польські прикордонники заявили про численні напади з боку Білорусі
Фото: twitter/Straż Graniczna

Польські прикордонники заявили про численні напади з боку Білорусі.

Як ідеться у твітер-акаунті Прикордонної служби Польщі, офіцерів атакують чоловіки з Білорусі, які намагаються нелегально перетнути кордон, жбурляють в офіцерів каміння, цеглу, гілки, щебінь і все, що потрапляє під руки.

"Служби Білорусі, колись відповідальні за охорону кордону, займаються організацією та сприянням його незаконному перетину. Цегла, бруківка, щебінь, який використовувався для нападів, виявлені на дамбі не випадково, їх доставляють та збирають білоруські служби, а дії людей, які намагаються перетнути кордон Польщі усупереч чинним нормам, загрожують життю та здоров’ю офіцерів", - заявила польська сторона.

Польські прикордонники зазначають - чоловікам з боку Білорусі, які мають намір нелегально перетнути кордон, не сподобалося, що "кордон нашої держави охороняється, а на їхньому шляху, крім технічного бар'єру, стоять польські патрулі".

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща направляє на кордон з Білоруссю додатковий військовий контингент чисельністю понад тисячу військовослужбовців і майже 200 одиниць техніки. А влада Білорусі обмежила можливість заборонила своїм громадянам відвідувати ліси у 90 районах на кордоні з Україною та Польщею.

До речі, починаючи від літа 2021 року, Білорусь стала транзитним маршрутом для мігрантів з Іраку, Сирії та Ємену, які хочуть потрапити в Європейський Союз. Тоді білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати перевезення мігрантів, обравши жертвою спочатку Литву, а потім Латвію і Польщу.

Ситуація загострилась на початку листопада того ж року, коли на польському кордоні у нейтральній смузі застрягли до п'яти тисяч мігрантів. У Польщу їх не пускали, а повернутися в Білорусь їм не давали силовики. Тоді табір у супроводі білоруських служб прийшов на польський КПП.

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