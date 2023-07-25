Під час мітингів відбулися сутички між активістами і правоохоронцями. Мітингарі закликали поліцію стати на їх бік.

В Ізраїлі вночі відбулися масштабні протести через схвалення парламентом скандальної судової реформи, що обмежує повноваження Верховного суду та концентрує владу в руках уряду. Попри звернення премʼєра Беньяміна Нетаньягу з пропозицією повернутися до переговорів з опозицією, протестні рухи не вщухли, а лише стали ще інтенсивнішими, пише New York Times.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG'

Фото: EPA/UPG

За попередніми даними, поранення отримали щонайменше 12 правоохоронців. Є постраждалі і серед протестувальників, а також деяких активістів затримали.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

До 22 години понеділка протестувальники зайняли головні перехрестя та дороги в містах по всій країні. Деякі розпалювали багаття або палили шини.

У Тель-Авіві поліцейські на конях намагалися відтіснити протестувальників з дороги, але відступили, не зумівши зрушити з місця натовп. Потім вони застосували проти людей водомети.

В Єрусалимі мітингарі закликали правоохоронців приєднатися до них, а не коритися ультранаціоналістичному міністерству національної безпеки. Однак поліція застосувала водомети, щоб спробувати розігнати протестувальників на дорозі біля Верховного суду.

Крім протестів на вулицях, вранці почалися і загальні страйки. Наприклад, страйк оголосила медична асоціація, що обʼєднує 97% лікарів. Вони заявили, що надаватимуть лише термінову та критичну медичну допомогу пацієнтам.

Найбільші ізраїльські газети Ізраїлю сьогодні вийшли з чорними передовицями. Альянс технологічних компаній — The Hi-Tech Protest — заплатив за розміщення чорного прямокутника майже на всіх перших шпальтах газет, включно з правою газетою Israel Hayom. Унизу є коротке речення: "Чорний день для ізраїльської демократії".

Незгоду з реформою масово висловлюють і в соцмережах.

Нагадаємо, вчора парламент здійснив остаточне голосування за перший пакет законів про судову реформу, який обмежує можливості Верховного суду скасовувати рішення уряду. Після цього опоненти цього рішення закликали ізраїльтян вийти на вулиці, де б вони не були, і багато хто так і зробив.

Мітинги проти судової реформи проходили 29 тижнів поспіль, по суботах. Сотні тисяч громадян, які виступають проти плану реконструкції судової системи, брали участь у демонстраціях по всій країні суботніми вечорами. Інколи протести відбувалися і в будні.

У березні Нетаньягу відклав судову реформу через протести, але вже в квітні заявив про звільнення міністра оборони, який критикував пропоновані зміни до законодавства. Міністр зрештою повернувся до виконання обовʼязків.