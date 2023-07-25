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У Сирії російський винищувач влучив у американський безпілотник

Літаки РФ летіли впритул до безпілотника.

У Сирії російський винищувач влучив у американський безпілотник
Фото: Скрін з відео

У Сирії винищувач збройних сил РФ влучив сигнальною ракетою в американський безпілотник MQ-9.

Про це йдеться у заяві командувача повітряних сил CENTCOM Алекса Гринкевича, повідомляє американське повітряне командування.

За словами Гринкевича, інцидент стався вдень 23 липня. Коли американський дрон MQ-9 виконував операцію проти бойовиків "Ісламської держави", росіяни вдались до провокацій.

Літаки РФ летіли впритул до безпілотника й за кілька метрів від нього випустили сигнальні ракети, одна з яких влучила в MQ-9 і пошкодила гвинт. Водночас дрон зміг продовжити політ.

"Кричуще нехтування російським винищувачем безпекою польотів відволікає нас від нашої місії, спрямованої на забезпечення остаточної поразки ІДІЛ. Ми закликаємо російські сили в Сирії негайно покласти край цій безрозсудній поведінці", - сказав Гринкевич.

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Раніше американські військові звинуватили Росію у використанні винищувачів і сигнальних ракет для неодноразового зриву місій безпілотників США у Сирії. Такі дії, на думку американців, можуть спровокувати ескалацію конфлікту в охопленій війною країні.

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