Групі осіб повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

На Буковині ліквідовано два канали незаконного переправлення осіб через держкордон.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, добре орієнтуючись на прикордонній місцевості, двоє жителів Чернівецького району налагодили канал незаконно переправлення осіб за кордон. Їх викрили правоохоронці під час cпроби за 3700 євро та 6000 доларів забезпечити незаконний перетин державного кордону України з Румунією двом військовозобов’язаним.

Також протиправну схему одержання прибутку від незаконного перетину держкордону організувала жителька Тернопільщини – громадянка РФ, яка має посвідку на постійне проживання в Україні. За 5000 євро та 18100 доларів жінка «допомагала» чотирьом громадянам України призовного віку потрапити до Румунії.

Жінку разом з чотирма пасажирами, яких вона перевозила для подальшого незаконного переправлення, викрили правоохоронці на території контрольованого прикордонного району Чернівецької області.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідство триває. Встановлюються інші причетні до злочинів особи.

Нагадаємо, що контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала три міжнародних злочинних угруповання, які займались незаконним переправленням українців за кордон.