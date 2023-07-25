У Приморському районі Одеси сталася cтрілянина, правоохоронці проводять спецоперацію.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Інформація про подію на вулиці Базарній надійшло на спецлінію “102” близько одинадцятої години дня від очевидця.Зараз на місці події працюють поліцейські. У дію ввели операцію “Сирена”.

Правоохоронці встановили, що невідомі, попередньо з травматичної зброї, відкрили вогонь по автомобілю БМВ, а потім на двох автівках намагалися його наздоганяти. Унаслідок події механічних пошкоджень зазнали декілька припаркованих автомобілів.

Попередньо ніхто не постраждав.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Обставини та учасників події встановлюють.

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у червні в Івано-Франківську сталася стрілянина: чоловік здійснив постріл через вікно спортклубу, поранивши його відвідувача.