У двох департаментах КМДА відбулися обшуки, посадовця КП викрили на службовій підробці
У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова
У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова
Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони (оновлено)
Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони (оновлено)
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
​Про архітектуру правого флангу
​Про архітектуру правого флангу
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
Нардепу Пономарьову оголосили підозру в державній зраді
Нардепу Пономарьову оголосили підозру в державній зраді
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC
У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC
ГоловнаСуспільствоПодії

В Одесі невідомі відкрили стрілянину по автомобілю БМВ і намагалися його наздогнати

Правоохоронці проводять спецоперацію.

В Одесі невідомі відкрили стрілянину по автомобілю БМВ і намагалися його наздогнати
Фото: Нацполіція

У Приморському районі Одеси сталася cтрілянина, правоохоронці проводять спецоперацію.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Інформація про подію на вулиці Базарній надійшло на спецлінію “102” близько одинадцятої години дня від очевидця.Зараз на місці події працюють поліцейські. У дію ввели операцію “Сирена”.

Правоохоронці встановили, що невідомі, попередньо з травматичної зброї, відкрили вогонь по автомобілю БМВ, а потім на двох автівках намагалися його наздоганяти. Унаслідок події механічних пошкоджень зазнали декілька припаркованих автомобілів.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Попередньо ніхто не постраждав.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Обставини та учасників події встановлюють.

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у червні в Івано-Франківську сталася стрілянина: чоловік здійснив постріл через вікно спортклубу, поранивши його відвідувача.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies