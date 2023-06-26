На Прикарпатті розшукують чоловіка, який у понеділок, 26 червня, влаштував стрілянину і поранив людину в Івано-Франківську.

Про це повідомляє пресслужба поліції Івано-Франківської області.

Поліція повідомляє, що о 17:20 на лінію "102" надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Симоненка.

За попередньою інформацією, невідомий чоловік здійснив постріл через вікно, внаслідок чого поранення дістав відвідувач спортклубу. Його доставлено до лікарні. На місці події працюють слідчо-оперативна група та криміналісти.

Нагадаємо, що у Київському районі Одеси 1 червня сталася стрілянина. Загинули двоє людей.