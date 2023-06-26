ГоловнаСуспільствоПодії

У Франківську сталася стрілянина, одна людина поранена

Чоловік здійснив постріл через вікно спортклубу.

У Франківську сталася стрілянина, одна людина поранена
Фото: Нацполіція

На Прикарпатті розшукують чоловіка, який у понеділок, 26 червня, влаштував стрілянину і поранив людину в Івано-Франківську.

Про це повідомляє пресслужба поліції Івано-Франківської області.

Поліція повідомляє, що о 17:20 на лінію "102" надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Симоненка.

За попередньою інформацією, невідомий чоловік здійснив постріл через вікно, внаслідок чого поранення дістав відвідувач спортклубу. Його доставлено до лікарні. На місці події працюють слідчо-оперативна група та криміналісти. 

Нагадаємо, що у Київському районі Одеси 1 червня сталася стрілянина. Загинули двоє людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies