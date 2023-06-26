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Німеччина як і раніше не планує передати Україні ракети Taurus

Пісторіус послався також на позицію американських партнерів.

Німеччина як і раніше не планує передати Україні ракети Taurus
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Литви вкотре наголосив на незмінній позиції його країни щодо ненадання Україні далекобійних ракет Taurus. 

Про це повідомляє Bild.

"Щодо далекобійної зброї, я хочу ще раз чітко заявити, що наша позиція залишається обережною, як, до речі, і позиція наших американських партнерів", – зазначив Пісторіус.

Він додав, що наразі в його рішенні немає жодних змін. Те саме він говорив на початку червня під час візиту до Кельна.

Taurus – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.

Нагадаємо, що 5 червня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус відкинув можливість отримання Києвом далекобійних крилатих ракет Taurus у найближчій перспективі.

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