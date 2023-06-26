Кулеба назвав три умови, які є необхідними для поразки РФ

У МЗС зазначили, що рейд "вагнерівців" показав слабкість режиму Путіна.

Керівник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба під час Ради міністрів ЄС назвав три умови для поразки РФ.

Про це повідомили в МЗС.

У відомстві зазначили, що рейд «вагнерівців» на чолі з їхнім засновником Євгєнієм Пригожиним наочно показав слабкість режиму Путіна.

Так, за словами міністра, для поразки Росії потрібні:

надання Україні необхідної військової допомоги;

посилення санкційного тиску;

рішучість дій міжнародної спільноти.

«У суботу ввечері ми побачили не фінал, а лише перерву у черговому акті руйнування путінської вертикалі. Росія щодня слабшає», – процитували Кулебу у пресслужбі МЗС.

Він зазначив, що зараз критично важливо:

надати Україні всю необхідну зброю, насамперед артилерійські системи, РСЗВ та снаряди і ракети до них;

посилювати міжнародні санкції в сферах ядерної енергетики, цифрових технологій, продажу діамантів, морської логістики та фінансів;

завадити Росії завдавати ракетних ударів по українських містах, насамперед шляхом глобальної заборони на постачання товарів подвійного призначення для російських ракетних та дронових індустрій.

Кулеба закликав спільно із США максимально пришвидшити процес навчання українських пілотів та техніків, а також якомога швидше передати Україні літаки західного зразка.

Нагадаємо, що 24 червня Дмитро Кулеба обговорив ситуацію, що склалася у Росії, з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.