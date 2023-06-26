Рада міністрів ЄС виділила 3,5 млрд для закупівлі озброєння, зокрема Києву

Рада міністрів Європейського союзу із закордонних справ збільшила фінансування Європейського фонду миру (EPF) на 3,5 мільярда євро.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Це вже друге вливання у фонд з моменту його створення два роки тому.

“Менше ніж за два роки Фонд довів свою спроможність. Це рішення надсилає чіткий політичний сигнал про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів”, − йдеться у повідомленні.

Разом з сьогоднішнім поповненням загальна фінансова стеля EPF тепер становить понад 12 мільярдів євро.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив перед засіданням міністрів, що зараз як ніколи важливо продовжувати підтримувати Україну, зокрема через події у Росії.

“Те, що сталося цими вихідними (“бунт Пригожина”, - ред.), показує, що війна проти України руйнує російську владу та впливає на її політичну систему. І, звісно, не добре бачити, що така ядерна держава, як Росія, може увійти у фазу політичної нестабільності. Це також те, що потрібно взяти до уваги”, − сказав дипломат.

Європейський фонд миру був створений у березні 2021 року для фінансування всіх заходів, пов’язаних із військовими та оборонними питаннями, для запобігання конфліктам, збереження миру та зміцнення міжнародної безпеки та стабільності. Фонд дозволяє ЄС фінансувати дії, спрямовані на зміцнення потенціалу країн, що не входять до блоку.

Нагадаємо, 3,5 млрд євро передбачені не лише для України, а, наприклад, й для африканських країн. Раніше EPF уже виділив приблизно 5,6 мільярда євро на військову допомогу Україні.

Видання нагадує, що Угорщина досі блокує рішення про виділення Україні 500 мільйонів євро з того ж фонду, оскільки угорський банк OTP все ще перебуває у “чорному списку” Києва.