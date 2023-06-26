Міністри закордонних справ ЄС обговорять надання Києву нової військової допомоги

Міністри закордонних справ Євросоюзу збираються сьогодні у Люксембурзі, аби обговорити надання 3,5 млрд євро позабюджетному фонду European Peace Facility. EPF уже виділив приблизно 5,6 мільярда євро на військову допомогу Україні.

Про це пише Politico.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба візьме участь у засіданні через відеозв’язок. Протягом вихідних він спілкувався з низкою західних посадовців, зокрема держсекретарем США Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ Франції Катрін Колонною.

3,5 млрд євро передбачені не лише для України, а, наприклад, й для африканських країн.

Видання нагадує, що Угорщина досі блокує рішення про виділення Україні 500 мільйонів євро з того ж фонду, оскільки угорський банк OTP все ще перебуває у “чорному списку” Києва.

Нагадаємо, уряд Австралії оголосив про новий пакет допомоги на 110 мільйонів доларів як наступний раунд підтримки України. До нього увійдуть військові транспортні засоби, боєприпаси та гуманітарне фінансування.