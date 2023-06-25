Резніков провів переговори з Остіном: "Справи рухаються в правильному напрямку. Україна переможе"

"Ми згодні з тим, що російська влада слабка і що виведення російських військ з України є найкращим вибором для Кремля".

Міністр оборони Олексій Резніков провів переговори зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.

Про це він повідомив у Twitter.

"Я мав телефонну розмову з моїм другом і колегою міністром оборони США Ллойдом Остіном III. Ми говорили про останні події в Росії. Ми згодні з тим, що російська влада слабка і що виведення російських військ з України є найкращим вибором для Кремля. Росії було б краще вирішувати власні проблеми", - написав Резніков.

Він також додав що обговорив із Осітном контрнаступ української армії та подальші кроки у зміцненні наших Сил оборони.

"Справи рухаються в правильному напрямку. Україна переможе", - сказав міністр.

Нагадаємо, що раніше Резніков заявив, що цей рік війни має стати переломним, а ЗСУ мають перемогти в цій війні, оскільки воюють за свою країну.