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Резніков провів переговори з Остіном: "Справи рухаються в правильному напрямку. Україна переможе"

"Ми згодні з тим, що російська влада слабка і що виведення російських військ з України є найкращим вибором для Кремля".

Резніков провів переговори з Остіном: "Справи рухаються в правильному напрямку. Україна переможе"
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Олексій Резніков провів переговори зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.

Про це він повідомив у Twitter.

"Я мав телефонну розмову з моїм другом і колегою міністром оборони США Ллойдом Остіном III. Ми говорили про останні події в Росії. Ми згодні з тим, що російська влада слабка і що виведення російських військ з України є найкращим вибором для Кремля. Росії було б краще вирішувати власні проблеми", - написав Резніков.

Він також додав що обговорив із Осітном контрнаступ української армії та подальші кроки у зміцненні наших Сил оборони.

"Справи рухаються в правильному напрямку. Україна переможе", - сказав міністр.

Нагадаємо, що раніше Резніков заявив, що цей рік війни має стати переломним, а ЗСУ мають перемогти в цій війні, оскільки воюють за свою країну.

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