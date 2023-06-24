У Москві понеділок оголосили неробочим днем, а мешканців міста закликали утриматись від поїздок

Місцева влада попередила про можливе перекриття руху в окремих кварталах та на окремих дорогах.

У Москві понеділок, 26 червня, оголосили неробочим днем.

Про це повідомив мер міста Сергій Собянін.

“З метою мінімізації ризиків мною в рамках оперативного штабу ухвалено рішення оголосити понеділок неробочим днем – за винятком органів влади та підприємств безперервного циклу, оборонно-промислового комплексу, міських служб”, – написав він.

Мер попросив москвичів максимально утримуватися від поїздок містом. Собянін додав, що можливе перекриття руху в окремих кварталах та на окремих дорогах.

Нагадаємо, Путін хоче знищити Пригожина і пообіцяти амністію "вагнерівцям". У ЗС РФ немає серйозних сил, які могли б перекрити Пригожину прохід до Москви.