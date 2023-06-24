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У Москві понеділок оголосили неробочим днем, а мешканців міста закликали утриматись від поїздок

Місцева влада попередила про можливе перекриття руху в окремих кварталах та на окремих дорогах. 

У Москві понеділок оголосили неробочим днем, а мешканців міста закликали утриматись від поїздок
Фото: EPA/UPG

У Москві понеділок, 26 червня, оголосили неробочим днем. 

Про це повідомив мер міста Сергій Собянін. 

“З метою мінімізації ризиків мною в рамках оперативного штабу ухвалено рішення оголосити понеділок неробочим днем – за винятком органів влади та підприємств безперервного циклу, оборонно-промислового комплексу, міських служб”, – написав він. 

Мер попросив москвичів максимально утримуватися від поїздок містом. Собянін додав, що можливе перекриття руху в окремих кварталах та на окремих дорогах.

Нагадаємо, Путін хоче знищити Пригожина і пообіцяти амністію "вагнерівцям". У ЗС РФ немає серйозних сил, які могли б перекрити Пригожину прохід до Москви.

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