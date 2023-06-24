Ердоган заявив, що Туреччина готова зробити свій внесок для врегулювання ситуації в Росії

Про що саме йдеться, він не уточнив.

Президент Туреччини Рерджеп Ердоган під час телефонної розмови з Путіним заявив, що його країна готова зробити свій внесок для врегулювання ситуації в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadoly Agency.

"За завданням управління зв'язку президента РФ на зустрічі обговорювалися останні події в Росії. Під час зустрічі президент Ердоган наголосив на важливості діяти зі здоровим глуздом", - ідеться в повідомленні.

При цьому Ердоган наголосив, що Туреччина готова зробити свій внесок, щоб те, що сталося, пройшло якомога швидше.

Зазначається, що після початку перевороту Путін почав телефонувати своїм союзникам. Так, президент Кахахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що події, які відбуваються в РФ, - внутрішня справа Росії.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що Путін хоче знищити Пригожина і пообіцяти амністію "вагнерівцям". У ЗС РФ немає серйозних сил, які могли б перекрити Пригожину прохід до Москви.

24 червня Пригожин опублікував відео, у якому повідомив, що його найманці вже перебувають у Ростові-на-Дону, взяли під контроль військові об'єкти, зокрема, аеродром.

Через дії Пригожина російський президент Володимир Путін звернувся до росіян. Путін назвав нинішню ситуацію в РФ "злочинною авантюрою", "військовим переворотом" та "ударом у спину державі та народу".

Пригожин у відповідь на звернення президента Путіна заявив, що не збирається здаватися і піде на Москву.