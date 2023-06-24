Путін дозволив затримувати на 30 діб порушників воєнного стану

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про адміністративну відповідальність за порушення режиму воєнного стану.

Відповідний документ розміщений на офіційному порталі правової інформації РФ.

Так, КоАП доповнюється статтею 20.51, згідно якої порушення режиму воєнного стану тягне накладення адміністративного штрафу на громадян в розмірі від 500 до однієї тисячі рублів або адміністративний арешт на строк до 30 діб; на посадовців - від однієї тисячі до двох тисяч рублів або адміністративний арешт на строк до 30 діб.

Якщо ж порушення було здійснене з використанням транспортного засобу, то разом з штрафом можлива конфіскація автомобіля. Закон також уточнює порядок затримання автотранспортних засобів.

Нагадаємо, що 24 червня Пригожин опублікував відео, у якому повідомив, що його найманці вже перебувають у Ростові-на-Дону, взяли під контроль військові об'єкти, зокрема, аеродром.

Через дії Пригожина російський президент Володимир Путін звернувся до росіян. Путін назвав нинішню ситуацію в РФ "злочинною авантюрою", "військовим переворотом" та "ударом у спину державі та народу".

Пригожин у відповідь на звернення президента Путіна заявив, що не збирається здаватися і піде на Москву.

Як повідомляють ЗМІ, Путін хоче уникнути зіткнень із ПВК "Вагнер" у Москві і ставить силовикам завдання ліквідувати лідера найманців Євгена Пригожина.