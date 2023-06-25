Міф про єдність путінської Росії зруйновано, - МЗС Італії про "заколот" Пригожина

Керівник МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що заколот очільника ПВК Вагнера Євгена Пригожина зруйнував міф про єдність путінської Росії.

Про це повідомляє Il Messaggero.

"Міф про єдність путінської Росії зруйновано. Ця внутрішня ескалація розділила російських військових. Це неминучий результат, коли ви підтримуєте та фінансуєте легіон найманців", - вважає Таяні.

Він також зазначив, що через події, що сталися, російська армія стала слабшою.

"Сподіваюся, тепер мир ближче. Ми чекаємо, щоб зрозуміти наступні кроки Росії в Україні", - додав керівник МЗС.

За його словами, тепер Росія "розплачується за протиріччя військового апарату".

Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони Сергія Шойгу. За його словами, Шойгу прилітав у Ростов-на-Дону, де особисто провів операцію зі знищення “вагнерівців”.

“Вагнер” установив контроль над військовими об’єктами у Ростові-на-Дону. Пригожин заявив про намір дійти до Москви.

24 червня Олександр Лукашенко за погодженням з президентом РФ Володимиром Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. За результатами перемовин очільник ПВК “Вагнер” заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.

Унаслідок невдалого заколоту “вагнерівців” загинуло від 13 до 20 російських військових. Вони перебували на бортах збитих найманцями вертольотів і літака.