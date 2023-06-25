Через “заколот Пригожина” Путін зазнав “смертельного удару”, лідера вагнерівців він ніколи не пробачить, − CNN

“До населення доходить наратив про те, що вторгнення в Україну було неправильним”.

Через “заколот Пригожина” президент Росії Володимир Путін зазнав “смертельного удару”. А сам лідер ПВК “Вагнер” Євген Пригожин є зрадником, якого російський лідер ніколи не пробачить. Про це пише CNN з посиланням на експертів.

Бригадний генерал армії США у відставці Пітер Цвак зазначив у коментарі виданню, що у російсько-українській війні точаться дві екзистенційні битви.

“Одна − життєздатність виживання, існування вільнодумної української держави. Інша − всередині Кремля та життєздатність режиму Путіна”, − сказав Цвак. Генерал у відставці підкреслив, що лідер вагнерівців Євген Пригожин розділив росіян і змусив їх публічно сваритися.

“Я вважаю, що це смертельний удар по Путіну та його режиму”, − додав військовий.

Він назвав події, які розгорнулися на вулицях Росії за останні 36 годин, “екстраординарними”, додавши, що “до населення доходить наратив про те, що вторгнення в Україну було неправильним”. А це руйнує “брехливий захист Путіна”.

Ексглава московського бюро CNN Джилл Догерті зазначила, що хоча, згідно з інформацією Кремля, Путін сказав Пригожину їхати до Білорусі, останній залишається зрадником. А президент Росії "зрадників не прощає".

“Я думаю, що Путін ніколи цього не пробачить. Я думаю, що це справжня дилема, тому що поки Пригожин діє так, як він діє, і має певну підтримку, він є загрозою. Незалежно від того, де він перебуває”, − сказала вона.

Безлад і хаос, які виникли на вулицях Росії, не зробили Путіна схожим на сильного лідера, яким він себе позиціонував.

“Сам Путін виглядає дуже слабким. Якби я була Путіним, я б хвилювалася за тих людей на вулицях Ростова, які підбадьорували “людей Вагнера”, коли вони йшли”, − додала Догерті.

“Чому пересічні росіяни на вулиці підбадьорюють людей, які намагаються здійснити переворот? Це означає, що, можливо, вони їх підтримують, але вони їм можуть подобатися. Як би там не було, для Путіна це справді погані новини”, − підсмувала експертка.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що “заколот Пригожина” продемонстрував відсутність у Росії резервів у тилу. Вагнерівцям, ймовірно, вдалося б досягти околиць Москви, якби Євген Пригожин наказав їм це зробити.

Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони Сергія Шойгу. За його словами, Шойгу прилітав у Ростов-на-Дону, де особисто провів операцію зі знищення “вагнерівців”.

“Вагнер” установив контроль над військовими об’єктами у Ростові-на-Дону. Пригожин заявив про намір дійти до Москви.

24 червня Олександр Лукашенко за погодженням з президентом РФ Володимиром Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. За результатами перемовин очільник ПВК “Вагнер” заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.

Унаслідок невдалого заколоту “вагнерівців” загинуло від 13 до 20 російських військових. Вони перебували на бортах збитих найманцями вертольотів і літака.