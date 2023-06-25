Росіяни обстріляли п'ять громад на Сумщині

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

В ніч на 25 червня та зранку російські війська здійснили вісім обстрілів прикордонних громад на Сумщині.

Було зафіксовано 34 вибухи, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Під ворожими ударами опинилися Есманська, Великописарівська, Шалигинська, Ворожбянська та Новослобідська громади:

Великописарівська громада: росіяни атакували з АГС (вісім вибухів).

Есманська громада: окупанти скинули три міни.

Шалигинська громада: зафіксовано мінометний обстріл (три вибухи).

Ворожбянська громада: загарбники здійснили артобстріл (п’ять вибухів).

Новослобідська громада: ворог ударив з міномета (15 вибухів).

За попередніми даними, минулося без постраждалих та руйнувань інфраструктури.

Нагадаємо, що протягом суботи 24 червня російські військові здійснили 24 обстріли прикордонних громад Сумської області, було зафіксовано 204 вибухи.